8 đặc điểm nổi bật trên Windows Phone 8 / Loạt Windows Phone 8 chuẩn bị bán ở VN

Ra mắt cùng với hệ điều hành di động mới nhất của Microsoft cuối tháng trước là những mẫu smartphone đình đám của Samsung, Nokia và HTC. Tuy nhiên, đã gần một tháng kể từ ngày ra mắt, các smartphone này vẫn chưa sẵn sàng tới tay người dùng một cách rộng rãi.

Hiện tại, Samsung vẫn giữ bí mật thông tin phát hành hai dòng điện thoại ATIV S và Odyssey ATIV. Nokia và HTC mới đây đã chấp nhận đặt hàng Lumia 920, 8X và 8S, tuy nhiên, cũng phải đến trung tuần tháng 12, những chiếc điện thoại này mới thực sự tới tay người dùng. Dù vậy, thông qua các gian trưng bày tại các siêu thị di động hay các buổi offline, những tín đồ yêu công nghệ vẫn có cơ hội trải nghiệm sớm những chiếc điện thoại “đình đám” này.

So với phiên bản 7.5, “Windows Phone 8 có rất nhiều cải tiến”, anh Nguyễn Văn Thái, admin diễn đàn Winphoneviet chia sẻ. “Trên Windows Phone 8 có thể thay đổi Live Title to nhỏ; dễ dàng chuyển file ảnh/nhạc thông qua Bluetooth mà không cần phần mềm Zune; tính năng One Note cho phép chia sẻ bản đồ; khả năng đồng bộ SMS lên Sky Drive rõ ràng hơn; có thể chia sẻ thông tin liên hệ (contact) qua Bluetooth…".

Anh Nguyễn Anh Khoa, thành viên diễn đàn Winphoneviet nhấn mạnh: “Hai cải tiến đáng giá đồng thời là thế mạnh của Windows Phone 8 so với các hệ điều hành khác là khả năng hỗ trợ tiếng Việt tuyệt đối từ giao diện đến bộ gõ và hệ điều hành này chung hệ sinh thái với PC và tablet nên tiện lợi trong việc chia sẻ dữ liệu cũng như bảo mật”.

Dù vậy, giữa smartphone chạy Windows Phone 8 của Nokia, HTC hay Samsung vẫn có những lợi thế cạnh tranh riêng. Theo anh Thái, ngoài khác biệt về thiết kế, tính năng, phần mềm đi kèm mà mỗi nhà sản xuất bổ sung trên mỗi thiết bị sẽ mang đến những bản sắc riêng. Trên dòng Lumia 920, Nokia bổ sung thêm những tính năng như màn hình cảm ứng siêu nhạy, tính năng Pure View với khả năng ổn định hình ảnh quang học, kết nối NFC, sạc không dậy, định vị GPS được bình dân hóa trong ứng dụng City Land. HTC cũng trang bị trên dòng 8X âm thanh Beats Audio, camera góc rộng và một số ứng dụng riêng như HTC Hub…

Dùng thử camera góc rộng trên HTC 8X. Ảnh: Tuấn Anh.

Anh Phạm Mạnh Cường, kỹ sư giao thông, một trong những người dùng trung thành của Windows Phone cho rằng “những cải tiến trên Lumia 920 của Nokia để lại ấn tượng rõ nét (màn hình cảm ứng có thể sử dụng được với găng tay hay dĩa), chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng vẫn cho ảnh đẹp, trong khi cải tiến về âm thanh hay tính năng chụp ảnh của camera trước trên 8X khó cảm nhận hơn nên không để lại ấn tượng mạnh”.

Còn anh Bùi Ngọc Anh, quận Ba Đình, Hà Nội, tỏ ra thích thú với hệ điều hành di động mới, nhất là danh bạ được tối ưu để tích hợp với nhiều ứng dụng khác như mạng xã hội, email rất tiện lợi. Anh cho biết rất muốn dùng thử điện thoại Windows Phone 8 để trải nghiệm khả năng tương thích chiếc điện thoại này và máy tính chạy Windows 8 mà anh mới sở hữu. Tuy nhiên, theo anh Ngọc Anh, thiết kế của HTC 8X bố trí loa không hợp lý, còn Lumia 920 thì gây ấn tượng về thiết kế ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng chiếc điện thoại này lại bị điểm trừ về trọng lượng.

Với những người chưa dùng qua Windows Phone hay Windows 8, cảm nhận chung là giao diện của điện thoại Windows Phone 8 không thân thiện, khó làm quen. Dù vậy, Trọng Hà (nhân viên ngân hàng, đang dùng điện thoại BlackBerry) ấn tượng với màn hình cảm ứng có thể dùng được cả khi đeo găng.

Người dùng thích thú dùng thử màn hình cảm ứng của Lumia 920 với găng tay, dĩa, chìa khóa. Ảnh: Việt Nga.

Anh Đào Hữu Mạnh, nhân viên nhân hàng, cũng đánh giá cao đánh giá cao hệ sinh thái Windows dành cho smartphone, máy tính bảng và PC. Điều này những người hay làm việc trên máy tính như anh rất quan tâm. Tuy nhiên, anh vẫn băn khoăn khi có ý định đổi chiếc HTC HD2 sang một điện thoại Windows Phone 8 vì hệ điều hành mới có nhược điểm là ít ứng dụng và các thiết bị được giới thiệu đều có giá khá cao, thấp nhất cũng gần 8 triệu đồng.

Hải Vũ