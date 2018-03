Với sự phổ biến của iPhone, nhiều người cho rằng điện thoại chỉ cần đạt mức 3,5-4 inch là vừa đủ. Người ta đưa ra rất nhiều lý do rằng smartphone cỡ lớn không hợp với đa số. Nó quá nhỏ để thực hiện các chức năng của của một tablet, nhưng lại quá to nếu để trong túi quần nam giới. Phái đẹp có túi xách riêng để đựng máy, nhưng họ sẽ lóng ngóng khi thao tác trên thiết bị tầm 5 inch.

Thậm chí, Niklas Savander, Phó chủ tịch điều hành của Nokia, còn nhận xét rằng sở hữu smartphone lớn là việc "ngớ ngẩn" và sự tiên tiến của công nghệ thể hiện ở việc việc tạo ra những đột phá mới chứ không phải cố tìm cách tăng kích cỡ màn hình.

Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Galaxy S III, hồi mới ra đời bị đánh giá là quá to (4,8 inch), lại trở thành smartphone thành công nhất của Samsung với 30 triệu máy được tiêu thụ trên toàn thế giới chỉ trong vòng 5 tháng. Đây cũng là thiết bị chiếm ngôi "smartphone bán chạy nhất" vốn được iPhone nắm giữ nhiều năm - điều mà điện thoại dưới 4 inch của rất nhiều hãng khác không thể đạt được.

Galaxy Note II với màn hình 5,5 inch nhưng đã được tiêu thụ 5 triệu máy trên thế giới.

Một ví dụ khác cũng đến từ Samsung. Galaxy Note II chỉ mất vỏn vẹn 2 tháng để đạt doanh số hơn 5 triệu máy được tiêu thụ trên toàn cầu, trong khi Galaxy Note đời đầu phải mất tới 5 tháng mới đạt được điều tương tự. Đây được đánh giá là một thành tích đáng kinh ngạc bởi Note II là smartphone lớn nhất trên thị trường hiện nay với kích thước màn hình 5,5 inch. Một trong những lý do giúp Note II thành công là sản phẩm được trang bị cấu hình mạnh cùng chiếc bút S Pen giúp mọi người tự do sáng tạo trên màn hình cảm ứng. Điều này cho thấy, những hoài nghi của người sử dụng đối với "điện thoại cỡ to" đang dần mất đi, thay vào đó họ quan tâm nhiều hơn tới những gì mà thiết bị đó có thể đem lại.

Tương tự, điện thoại Google Nexus 4 cũng đang cháy hàng trên toàn thế giới. Sản phẩm này có nhiều điểm đáng chú ý như là smartphone đầu tiên chạy hệ điều hành Android 4.2, cấu hình mạnh nhưng chỉ có giá 300 USD. Tuy nhiên, trước đây, hầu hết các điện thoại trên 4,5 inch khi ra đời đều xuất hiện các ý kiến tranh cãi xung quanh kích cỡ màn hình. Còn với Nexus 4, gần như không có lời phàn nàn dành cho màn hình 4,7 inch, đồng nghĩa mọi người đã quen với sự hiện diện của dòng smartphone "khổng lồ".

Kích cỡ 4,7 inch của Nexus 4 không phải là điều đáng phàn nàn.

Tháng 11/2012 còn được coi là tháng lên ngôi của điện thoại 5 inch khi HTC tung ra smartphone màn hình Full HD có tên Droid DNA tại Mỹ và J Butterfly tại Nhật. Một loạt các hãng khác như Samsung, Lenovo, LG, Sony cũng được đồn là đang rục rịch trình làng những mẫu máy cỡ 5 inch với độ nét cao theo chuẩn 1080p.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu Kantar, gần một phần ba trong tổng số smartphone Android được tiêu thụ trong vòng 3 tháng qua có màn hình trên mức 4,5 inch, chủ yếu đến từ Samsung, HTC, LG và Huawei. Kantar cho hay màn hình lớn giúp mọi người khai thác và tận dụng được nhiều hơn các tính năng và dịch vụ di động, từ xem phim cho tới duyệt web.

Smartphone càng lớn càng khai thác được nhiều hơn các dịch vụ trên điện thoại.

"Màn hình cỡ lớn đang thay đổi cách mọi người sử dụng smartphone, đặc biệt nó xóa mờ đi khoảng cách giữa smartphone và tablet", chuyên gia phân tích Dominic Sunnebo của Kantar nhận định. "Chỉ 19% những người sở hữu điện thoại dưới 3 inch có thói quen tải và xem video, trong khi tỷ lệ này lên tới 65% ở sản phẩm trên 5 inch".

Châu An