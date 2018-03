Cơ hội may mắn áp dụng cho tất cả khách hàng khi mua điện thoại Smartphone Android chính hãng (Samsung, LG, Q-smart, FPT, Mobiistar, Lenovo, Masstel, Alcatel… ) tại Điểm Sáng Việt Mobile. Khi mua mỗi Smartphone Android bạn có cơ hội cơ hội may mắn trúng thưởng mỗi tuần với giải thưởng là điện thoại di động chính hãng được niêm yết tại http://robot.diemsangviet.net.

Công ty sẽ sử dụng thông tin serial (imei) máy Smartphone Android của khách hàng đã mua làm cơ sở để quay số may mắn. Chương trình bốc thăm sử dụng phần mềm ngẫu nhiên công bằng chọn ra những khách hàng may mắn.Thời gian đăng ký tham gia từ 8h thứ 2 đầu tuần đến 21h chủ nhật cuối tuần.Chương trình quay số may mắn được tổ chức quay số lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm vào 14h thứ 2 của tuần sau.

Đăng ký hợp lệ có đầy đủ thông tin về khách hàng như họ và tên, số điện thoại, email, … (Thông tin khách hàng trên hóa đơn mua hàng).

Hình thức quay số may mắn trúng thưởng Đồng hành cùng Robot Xanh sử dụng phần mềm để chọn ngẫu nhiên trong hệ thống mã số dự thưởng (mã Serial hoặc imei máy) Việc quay số được thực hiện chỉ một lần, mỗi lần chọn ra 3 bộ giải: Giải nhất, giải nhì, giải ba.

Một khách hàng có thể tham gia đăng ký bằng nhiều imei máy. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin đã được được đăng ký imei may mắn tại website của chương trình.

Giải thưởng của chương trình chỉ được trao cho khách hàng có họ tên, số điện thoại trên hóa đơn mua hàng và có hóa đơn mua hàng để đối chiếu. (Các thông tin trên hóa đơn mua hàng). Trong vòng 7 ngày kể từ lúc công bố danh sách và hoàn tất thủ tục xác minh mà khách hàng không làm thủ tục nhận thưởng thì giải thưởng sẽ được sẽ được cộng dồn vào chương trình quay số của tuần tiếp theo.

Công ty có quyền sử dụng tên, hình ảnh của các khách hàng trúng thưởng cho hoạt động truyền thông, quảng cáo… mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Người trúng thưởng phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng.

Đối với khách hàng tại Hà Nội trả thưởng trực tiếp tại địa chỉ: 422 Xã Đàn (Kim Liên mới), Đống Đa, Hà Nội. Đối với khách hàng không ở Hà Nội sẽ được chuyển hàng đến trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng. Yêu cầu: cần gửi hình ảnh chụp hoặc bản scan chân dung mới nhất, chứng minh thư, hóa đơn mua hàng gửi về địa chỉ email diemsangviet@yahoo.com.vn để hoàn thành thử tục nhận giải thưởng.

Điểm Sáng Việt có trách nhiệm thông báo cho khách hàng may mắn trúng thưởng qua email, số điện thoại của khách hàng và trên website của chương trình.

(Nguồn: Điểm sáng Việt)