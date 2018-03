Chiều ngày 20/12, ông Nguyễn Bảo Long, Phó giám đốc Trung tâm thông tin di động khu vực II (MobiFone TP HCM) và bà Lê Thu Hương, Phó Đài hỗ trợ khách hàng 1090 của MobiFone TP HCM đã có mặt tại tòa soạn VnExpress để tư vấn cho độc giả về các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ di động tại Việt Nam. Buổi phỏng vấn trực tuyến đã thu hút được hơn 800 câu hỏi của độc giả.

- Tôi được bạn bè giới thiệu MobiFone đang có chương trình M-Friends nhưng tôi chưa rõ lắm về dịch vụ này. MobiFone có thể trả lời giúp tôi hãng có gói dịch vụ tiết kiệm chi phí hiệu quả dành cho nhóm khách hàng gia đình hay gói tương tự dành cho bạn bè không? Thủ tục đăng ký thế nào? Tôi có cần phải đi đến cửa hàng MobiFone không? Các thành viên trong nhóm bạn bè sẽ được hưởng những ưu đãi gì đặc biệt? - Ông Nguyễn Bảo Long, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Di động Khu vực II: Xin chào độc giả báo VnExpress. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến dịch vụ MobiFone. Chương trình M-Friends hay còn gọi là kết nối bạn bè dành cho khách hàng trả sau khi tạo nhóm bạn từ 2-10 thành viên. Để tham gia chương trình có hai phương thức, mang giấy tờ cá nhân đến liên hệ cửa hàng MobiFone gần nhất hoặc chủ động đăng ký bằng cách gửi tin nhắn đến số 999 (cước phí 200 đồng một tin). Khi tham gia chương trình các thành viên trong nhóm sẽ được ưu đãi sau: cước gọi trong nhóm được giảm 175 đồng một phút, tặng tin nhắn trong nhóm, chiết khấu từ 6-7% (trên hoá đơn thanh toán cước phí cuối tháng). Để biết rõ hơn chi tiết, bạn có thể gọi tổng đài 9090. - Tôi rất muốn sử dụng dịch vụ thu cước tự động để không phải bận tâm đến chuyện trả cước đúng hạn hàng tháng, nhưng ngân hàng của tôi (ngân hàng An Bình) lại không có dịch vụ này với MobiFone. Ông/bà có lời khuyên nào dành cho trường hợp của tôi không? (Nguyễn Minh Nhật)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Bạn có thể sử dụng hình thức ủy nhiệm thu để ủy thác cho ngân hàng An Bình thanh toán tiền cước cho chúng tôi. Để sử dụng hình thức này bạn cần đăng ký dịch vụ với chúng tôi và ngân hàng An Bình. Về phía MobiFone bạn vui lòng mang giấy tờ cá nhân liên hệ cửa hàng MobiFone gần nhất để được phục vụ. Sau khi đăng ký, hằng tháng chúng tôi sẽ gửi thông báo cước cho ngân hàng An Bình, để ngân hàng có cơ sở thanh toán cước như vậy bạn không cần phải bận tâm đến chuyện thanh toán cước đúng hạn nữa. Bạn cũng có thể yêu cầu MobiFone gửi thông báo cước qua e-mail tại cửa hàng hoặc nhắn tin với cú pháp DK địa chỉ e-mail gửi 9245.

- Tôi có một số câu hỏi về gói M-Business của MobiFone như sau: (Dang Minh Tam, 32 tuổi, Hà Nội)

1. Tôi có nghe tới gói cước đồng nghiệp M-Business của MobiFone có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và công ty tôi rất quan tâm. Anh có thể giới thiệu thêm về gói cước này cho tôi?

2. Vậy cách thức đăng ký gói cho thuê bao trả trước và trả sau như thế nào?

3. Vậy những ưu đãi hấp dẫn nếu doanh nghiệp đứng tên là gì?

4. Công ty tôi có thể được hưởng thêm ưu đãi khác nữa không nếu có tổng cước phí cao?

- Bà Lê Thu Hương, Phó Đài hỗ trợ khách hàng 1090 của MobiFone TP HCM: Chào quý độc giả VnExpress.net. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ chúng tôi. Với mục tiêu không ngừng nâng cao các sản phẩm dịch vụ và hướng đến lợi ích của khách hàng, hiện nay MobiFone đang có chương trình hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp (M-Business). Ưu đãi của chương trình như sau: giảm cước gọi cho thuê bao trong nhóm gần 50%, hưởng chiết khấu thương mại 7-15%, tặng tin nhắn miễn phí gửi trong nhóm, tặng cước cho thuê bao đại diện từ 50.000 đến 500.000 đồng. Thuê bao đại diện còn được đặc cách trở thành hội viên vàng hay kim cương của chương trình Kết nối dài lâu và hưởng thêm các ưu đãi của chương trình...

Để đăng ký tham gia, bạn có thể gửi công văn đề nghị về phòng khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi hoặc nếu có yêu cầu, chúng tôi có đội ngũ nhân viên hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị.

- Tôi thấy MobiFone và các hãng di động nói chung đang rất tích cực trong việc chống lại các tin nhắn quảng cáo. Tuy nhiên, là một khách hàng của MobiFone, tôi thấy việc tin nhắn quảng cáo từ tổng đài 090 lại nhiều hơn gấp 100 lần từ các doanh nghiệp ngoài với nội dung trùng lặp. Có ngày tôi nhận 2 tin nhắn hoàn toàn giống nhau trong vòng 15 phút. Hôm sau tôi lại nhận tiếp tin nhắn đó... MobiFone có thể giải thích rõ về vấn đề này? (Lan, TP HCM)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Trước tiên, tôi xin lỗi bạn về những bất tiện nếu có do những tin nhắc rác gây ra cho bạn trong thời gian qua. Tin nhắn rác xuất phát từ rất nhiều nguồn như từ Internet, từ các tổng đài của các nhà cung cấp dịch vụ nội dung và ngay cả từ các thuê bao cá nhân. MobiFone đã tiến hành rất nhiều phương pháp để chặn tin nhắn rác cho khách hàng như đầu tư hệ thống chặn tin nhắn rác từ Internet, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ nội dung để ngăn chặn tin nhắn rác, có biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp vi phạm. MobiFone cũng sử dụng một số biện pháp nghiệp vụ để chặn tin nhắn từ những thuê bao vi phạm.

Hiện nay, chúng tôi đã đầu tư và đang thử nghiệm hệ thống chặn các loại tin nhắn rác. Trước mỗi chương trình nhắn tin quảng cáo, MobiFone đều thực hiện lọc các khách hàng đã từ chối nhận tin quảng cáo ra khỏi danh sách nhận tin nhắn. Nếu bạn không muốn nhận tin quảng bá về khuyến mãi, dịch vụ, sản phẩm của MobiFone thì có thể yêu cầu từ chối bằng cách soạn tin TC và gửi 9241. Trong trường hợp khách hàng đã nhắn tin từ chối nhận nhưng vẫn còn nhận được tin nhắn quảng cáo của MobiFone, vui lòng liên hệ với tổng đài 9090 để được kiểm tra và trả lời cụ thể.

- Tại sao các gói data nhà mạng lại giới hạn dung lượng 2G, tôi dùng iPad, thường xuyên bị trả phí phát sinh khi vượt gói, có khi gấp 3 lần gói cước hàng tháng và con số này có thể tăng lên. Tại sao nhà mạng không giới hạn số tiền tối đa để khách hàng không thiệt thòi. (Nguyen Thi Van Anh, 28 Duong 33, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân)

- Bà Lê Thu Hương: Cảm ơn những chia sẻ của anh chị. MobiFone đang cung cấp các gói cước data giá từ 5.000 đồng đến 220.000 đồng một tháng, tùy theo yêu cầu mà anh chị có thể chọn gói cước phù hợp. Nếu dùng iPad và thường xuyên truy cập với dung lượng lớn, anh chị nên chọn gói Fastconnect FC 180 với dung lượng gói là 4,5 GB trong 30 ngày hoặc FC220 với 6 GB trong 30 ngày. Khi sử dụng quá dung lượng gói, MobiFone chỉ tính phần cước phát sinh tối đa từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng một chu kỳ đối với FC trả sau. Hoặc anh chị có thể đăng ký thêm một gói mới khi gói đã hết dung lượng.

- Cháu vừa bị người yêu bỏ và dọa là sẽ truy cập được vào tài khoản điện thoại của cháu. Cháu đang dùng MobiFone. Điều đó có xảy ra không ạ? (Hoàng Nhi Trang, 19 tuổi, Ngõ 34 Hoàng Cầu, Hà Nội)

- Ông Nguyễn Bảo Long: MobiFone có rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để yêu cầu truy cập vào tài khoản phải là "chính chủ" để không bị trở thành "khổ chủ". Do vậy, bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng mà không phải lo lắng về việc bị can thiệp trái phép.

- Tôi chưa rõ lắm về dịch vụ đăng ký cuộc gọi quốc tế cho thuê bao trả trước và cả trả sau của Mobi. Có thể hướng dẫn chi tiết về dịch vụ này không? Cách đăng ký như thế nào? ở đâu? (Hồng Nhung, quận 10)

- Bà Lê Thu Hương: Việc gọi quốc tế được mặc định ngay khi bạn kích hoạt sim sử dụng (trả trước). Với thuê bao trả sau nếu chưa sử dụng được dịch vụ gọi quốc tế, bạn có thể nhắn tin theo cú pháp DK QT gửi lên 999 để sử dụng. Cám ơn câu hỏi của bạn.

- Tôi thắc mắc vì sao mỗi khi tài khoản chính còn khoảng từ 1.000 đến 2.000 đồng thì MobiFone lại không cho tôi thực hiện cuộc gọi? (Trần An Thiên Cát, 22 tuổi, Địa chỉ)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Trường hợp này có thể bạn sử dụng những dịch vụ vượt quá số tiền trong tài khoản như gọi quốc tế hoặc thuê bao của bạn hết thời hạn sử dụng. Ví dụ tài khoản còn 2.000 đồng mà bạn thực hiện cuộc gọi sang Australia, mức cước 6 giây đầu tiên vào khoảng 4.500 đồng. Do vậy số tiền trong tài khoản của bạn không đủ để gọi quốc tế.

- Đối với chương trình M Business, công ty tôi có thể được hưởng thêm ưu đãi khác nữa không nếu có tổng cước phí cao? (Nguyễn Hoàng Linh)

- Bà Lê Thu Hương: Nhằm đem lại cho khách hàng những dịch vụ giá trị gia tăng, những tiện ích và dịch vụ tốt nhất, trong năm nay, ngoài các chương trình ưu đãi cho M Business, MobiFone đã và đang triển khai tặng sim nano miễn phí, tặng điện thoại Nokia Lumina, hỗ trợ doanh nghiệp mua điện thoại Samsung với mức hỗ trợ lên đến 40% trị giá điện thoại, tổ chức các bữa tiệc cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, quà tặng hàng năm, quà tặng sinh nhật cho doanh nghiệp và người đại diện...

- Tôi sử dụng ba số sim của MobiFone, VinaPhone, Viettel. Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn quảng cáo từ VMS1, VMS2, VMS3. Tại sao nhà mạng lại không thống nhất một tên? (Nam Phuong, 42 tuổi, Tan Binh, HCM)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Mã số quản lý dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn là do Bộ Thông tin và Truyền thông (cụ thể là Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam – VNCERT) cấp. Trong đó, 3 ký tự đầu thường là chữ viết tắt của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, số 2 là quảng cáo qua tin nhắn (số 1 là quảng cáo qua thư điện tử). Hiện mã số quản lý của VMS là VMS2, Viettel là VTL2, Vinaphone là VMA2. Hiện chưa có mã số VMS1, VMS3.

- Tôi dùng điện thọai MobiFone 9 năm nay, vậy hãng có chính sách gì cho thuê bao trung thành như tôi không ? (Kim Trinh, 18 tuổi, 439/12 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp)

- Bà Lê Thu Hương: Kết nối dài lâu là một chương trình chăm sóc khách hàng nhằm tạo sự gắn kết dài lâu giữa khách hàng và MobiFone. Anh chị có thể đăng ký chương trình này bằng cách soạn DK gửi 9237 hoặc trang web ketnoidailau.mobifone.com.vn. Chương trình có những ưu đãi dựa trên mức tiền mà khách hàng đã sử dụng, nhận quà sinh nhật có giá trị, miễn phí thay sim dung lượng cao, cấp thẻ hội viên ưu đãi với các đối tác liên kết của MobiFone, cứ 3 năm trở lên thì được tặng điểm một năm tặng 50 điểm, như bạn 9 năm sẽ được 450 điểm.

- Tôi được bạn bè giới thiệu nên đăng ký gói cước dành cho gia đình của MobiFone để tiết kiệm chi phí hiệu quả. Ông/bà có thể cho tôi biết về điều kiện tham gia được không? (Phan Thị Ngọc Tuyền, 22 tuổi, Địa chỉ)

- Bà Lê Thu Hương: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các chính sách chăm sóc khách hàng của MobiFone. Để tham gia chương trình, các thành viên của nhóm cần mang giấy tờ cá nhân và hộ khẩu, hoặc giấy đăng ký kết hôn, liên hệ cửa hàng MobiFone gần nhất để đăng ký. Ưu đãi của chương trình gồm: cước gọi trong nhóm được giảm 50%, tặng tin nhắn gửi trong nhóm, chiết khấu thương mại 6-7%. Để biết chi tiết, bạn có thể liên hệ tổng đài 9090.

- Tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại quấy rối, và nhiều khi vào những lúc riêng tư như khi đang ngủ. MobiFone có dịch vụ nào để chặn cuộc gọi từ những số không mong muốn không? (Hà Phương, TP HCM)

- Bà Lê Thu Hương: Xin chia sẻ với trường hợp của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng dịch vụ CallBarring của MobiFone để hạn chế những rắc rối mà bạn đang gặp phải. Cước phí dịch vụ 9.000 đồng trong 30 ngày. Hoặc bạn có thể sử dụng một số phần mềm hỗ trợ trên điện thoại. Bạn có thể gọi tổng đài 9090 để biết thêm chi tiết sử dụng.

- Tôi có sử dụng MobiFone Fast Connect để kết nối 3G với điện thoại, nhưng do kết nối quá chậm nên tôi muốn dừng dịch vụ. Tôi đã gởi cú pháp yêu cầu hủy nhưng mỗi tháng tôi vẫn bị trừ tiền. Tôi đã gọi điện nhờ hỗ trợ thì rất lâu mà vẫn chưa giải quyết được. Tôi nghĩ MobiFone nên xem lại việc hỗ trợ khách hàng? (Anh Thy, TP HCM)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Chất lượng dịch vụ, tốc độ truy cập Internet phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân như thiết bị đầu cuối, các phần mềm được nạp vào thiết bị đầu cuối, hệ thống mạng lưới, thậm chí các server mà người dùng truy cập. MobiFone có thiết kế nhiều gói cước data khác nhau cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mặc dù bạn đã huỷ gói cước nhưng bạn vẫn có thể truy cập được Internet, cước phí được tính theo nguyên tắc dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Nếu bạn sử dụng smartphone, một số chương trình tự động truy cập có thể phát sinh cước. Do vậy nên tắt tính năng truy cập data nếu thực sự không có nhu cầu sử dụng. Bạn có thể gọi tổng đài 9090 để được hướng dẫn chi tiết.

- Tôi có thể đăng ký sử dụng hoặc ngừng sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế khi đang ở nước ngoài không? Hay chỉ có thể đăng ký khi đang ở trong nước? (Trần Đàm, 31 tuổi, Đồng Nai)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này khi ở nước ngoài bằng cách đăng ký qua web portal của MobiFone www.mobifone.com.vn. Tuy nhiên, bạn cần phải đăng ký là thành viên của trang web này khi đang ở Việt Nam.

- Em và một số người bạn vừa mở một công ty nho nhỏ và muốn tiết kiệm chi phí. Nghe nói có gói đăng ký M-business dành cho doanh nghiệp. Nếu bên em chỉ có 3, 4 người với nhau có đủ tiêu chuẩn không ạ? Thủ tục như thế nào và ưu đãi ra sao. Xin anh chị tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn (Dương Văn Cương, 28 tuổi, Quận 12, TP HCM)

- Bà Lê Thu Hương: Về ưu đãi của chương trình, bạn có thể tham khảo những câu trả lời trước. Tuy nhiên, điều kiện để đăng ký được gói M Business, doanh nghiệp cần có 5 thuê bao. Bạn có thể hòa mạng mới một thuê bao để có thể trở thành thành viên của chương trình. Chúc bạn có thể lựa chọn cho mình một dịch vụ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

- Năm sau 2013 các nhà mạng sẽ không còn được khuyến mại như trước nữa? Liệu cước di động có giảm không? (Minh Truong, 25 tuổi, HCM)

- Bà Lê Thu Hương: Chào bạn! Câu hỏi của bạn cũng đang được rất nhiều độc giả quan tâm. Các hình thức khuyến mại đều phải theo quy định của Bộ Thông tin - Truyền thông. Tuy nhiên, ngoài giá cước, còn có các yếu tố khác như chất lượng dịch vụ, các sản phẩm giá trị gia tăng, các hình thức chăm sóc khách hàng và các chính sách được nêu trong câu hỏi trước cũng sẽ hỗ trợ tiết kiệm chi phí cho khách hàng nhiều.

- Xin ông cho biết MobiFone có dự định triển khai 4G tại TP HCM không? Nếu có dự định khi nào? (Nguyễn Hữu Uy, 40 tuổi, XVNT Bình Thạnh TP HCM)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Theo định nghĩa chung, mạng 3G có tốc độ truy cập data tối đa 337 Mbps. Mạng 4G được xác định có tốc độ truy cập tối đa từ 1-1,5 Gbps. Hiện nay trên thế giới đã có một số mạng sử dụng công nghệ LTE với tốc độ truy cập từ 50-100 Mbps. Với nhu cầu khách hàng trong nước hiện tại, trung bình người dùng cần khoảng từ 256 Kbps tới 2Mbps.

Hiện nay MobiFone đã đầu tư rất nhiều trạm với tốc độ tối đa là 21 Mbps hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng hiện tại và trong tương lai gần. Chúng tôi đang nghiên cứu về công nghệ 4G nhưng sẽ chọn thời điểm thích hợp để thông báo cho khách hàng việc triển khai dịch vụ này.

- Fastconnect và ASDL khác nhau thế nào? Nếu tôi quan tâm đến tốc độ, tôi nên dùng dịch vụ nào ? (Tran Thu Ha, 40 tuổi, Tan Phu)

- Bà Lê Thu Hương: Chào chị! Mối quan tâm đầu tiên khi khách hàng sử dụng Internet chính là tốc độ. Chính vì vậy, bạn có thể chủ động lựa chọn hình thức sử dụng nào thuận tiện nhất. Dịch vụ fastconnect của Mobifone với vùng phủ sóng rộng khắp, chất lượng mạng lưới ổn định nên bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, khách hàng đều có thể truy cập Internet với tốc độ cao. Các gói cước cung cấp với mức giá từ 40.000 đồng đến 220.000 đồng, phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng. Đặc biệt gói FCU giá 120.000 đồng trong 30 ngày. Khách có thể thoái mái sử dụng dịch vụ Internet.

Dịch vụ ADSL phù hợp cho người dùng ở một vị trí cố định như văn phòng, gia đình. Chúc bạn tìm được hình thức sử dụng và gói cước phù hợp nhất.

- Tôi thấy MobiFone 3G chất lượng chưa tốt lắm ở khu vực Cần Giờ, TP HCM. MobiFone có biện pháp nào để cải thiện tình trạng trên? (Dương Thành Chung, 28 tuổi, Cần Giờ, HCM)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Chiến lược phát triển mạng 3G là một trong những ưu tiên hàng đầu của MobiFone. Trong thời gian từ 2009 đến nay, tại TP HCM MobiFone đã đầu tư và phát triển số lượng trạm 3G vượt qua số lượng trạm 2G và đã bảo đảm tỷ lệ tương đối cân bằng vùng phủ sóng giữa 2G và 3G.

Tuy nhiên do đặc tính công nghệ của mạng 3G, chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển các trạm 3G tại TP HCM. Cụ thể đầu năm 2013 sẽ phát sóng khoảng 10 trạm tại khu vực Cần Giờ. Như vậy sang năm mới tình trạng chất lượng sóng 3G sẽ được cải thiện tốt hơn.

- Tôi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ MCA nhưng không biết sử dụng gói cước nào thì phù hợp. Ông/bà có thể giải thích sự khác biệt giữa các gói cước MCA1, MCA7 và MCA30 không? (Trần Hoài Bắc, 36 tuổi, Sóc Trăng)

- Bà Lê Thu Hương: Tùy theo nhu cầu, bạn có thể lựa chọn các gói cước MCA1, MCA7, MCA30. Sắp tới, MobiFone còn thêm gói MCA180, MCA365.

Để đăng ký, bạn soạn tin DK_tên gói cước gửi 9232. MCA1 là cước phí 500 đồng cho một ngày sử dụng, MCA7 giá 2.000 đồng cho 7 ngày sử dụng, MCA30 giá 5.000 đồng cho 30 ngày sử dụng.

- MobiFone có thể cho tôi biết mạng xã hội Zoota mới được đưa vào hoạt động của nhà mạng hoạt đông như thế nào? Có khác gì so với Facebook không? Bạn tôi dùng thuê bao của nhà mạng khác có thể tham gia cùng được không? (Ngọc Trần, 24 tuổi, Bình Dương)

- Bà Lê Thu Hương: Zoota là mạng xã hội chỉ dành riêng cho thuê bao MobiFone. Khi tham gia mạng xã hội này, bạn có thể thực hiện trò chuyện, kết bạn. Ngoài ra, còn tích hợp thêm 1 số game như Truyền thuyết đại dương, Nông trại vui vẻ. Zoota còn cho phép tích hợp các tài khoản khác như Facebook, yahoo lên cùng một tài khoản trên zoota, giúp khách hàng có thể quản lý và cập nhật thông tin.

- Tôi hay đi công tác nước ngoài. Nghe nói MobiFone mới giới thiệu dịch vụ chuyển vùng quốc tế trên máy bay. Làm thế nào để đăng ký? Chi phí có đội lên nhiều không? (Trang Anh)

- Chuyển vùng Quốc tế (CVQT) trên máy bay là dịch vụ giúp thuê bao của MobiFone có thể sử dụng dịch vụ thoại, nhắn tin và GPRS trên một số chuyến bay của các hãng hàng không có cung cấp dịch vụ này. Dịch vụ CVQT trên máy bay giúp khách hàng của MobiFone có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển trên một số chuyến bay được hỗ trợ dịch vụ. Khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ khi máy bay đạt độ cao ổn định (trên 3000m): phi hành đoàn và màn hình báo hiệu tại chỗ ngồi sẽ thông báo cho hành khách về dịch vụ CVQT trên máy bay và cho phép hành khách sử dụng di động.

Khách hàng có thể đăng nhập vào mạng OnAir và sử dụng dịch vụ thoại, SMS, GPRS. Trong các chuyến bay có cung cấp dịch vụ CVQT của đối tác của MobiFone, hãng hàng không vẫn sẽ khuyến cáo hành khách tắt di động và các thiết bị điện tử khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh.

- Ông Nguyễn Bảo Long: Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trên với 12 hãng hàng không và trên một số đường bay. Cước phí sử dụng thoại 69.900 đồng/phút (Block 1 phút + 1 phút), lưu ý cước phí tính cho cả hai chiều gọi và nghe trên máy bay. Cước phí tin nhắn là 15.900 đồng/bản tin, data 49.000 đồng/100 kB, còn nhận tin nhắn miễn phí.

- Tôi đang là hội viên chương trình Kết nối dài lâu và chương trình Bông Sen Vàng và được một người bạn giới thiệu về chương trình liên kết của hai chương trình này. Ông/Bà có thể cho tôi biết cách thức đăng ký tham gia không? tôi sẽ có được những ưu đãi gì? (Trần Hoài Nam, 45 tuổi, TP HCM)

- Bà Lê Thu Hương: Chào anh! Vì anh đã là hội viên của cả hai chương trình, nên cách thức tham gia, anh có thể gửi tin nhắn theo cú pháp HVLK_số thẻ GLP_tên hội viên và gửi tổng đài 9237 hoặc anh có thể mang giấy tờ cá nhân và thẻ Bông Sen Vàng, liên hệ cửa hàng MobiFone để đăng ký. Ưu đãi của chương trình là đặc cách thăng hạng cao hơn của cả hai chương trình, chuyển điểm tích lũy giữa hai chương trình, sử dụng điểm Bông Sen Vàng để đổi thành cước sử dụng của MobiFone, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ Vietnam Airlines như đặt chỗ, làm thủ tục, check-in, gắn thẻ hành lý ưu tiên hoặc nâng hạng thương nhân. Khách còn được tham gia các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành riêng cho hội viên của hai chương trình.

- Tôi nghe nói MobiFone mới giới thiệu dịch vụ chuyển vùng quốc tế trên máy bay. Ông/bà có thể giới thiệu thêm về những tiện ích của dịch vụ này? 1.Tôi có thẻ ATM và tài khoản tại Techcombank, xin hỏi tôi có thể thanh toán cước điện thoại theo những cách nào? (Ha Cao, 28 tuổi, Cần Thơ)

- Bà Lê Thu Hương: Chào bạn! Những dịch vụ chuyển vùng quốc tế trên máy bay, bạn có thể tham khảo những câu trả lời trước. Về việc, bạn có thẻ ATM và tài khoản Techcombank, bạn có thể lựa chọn các hình thức thanh toán như sau: thanh toán tại các máy ATM, bằng hình thức nhắn tin,, bằng phần mềm OTAC được cài trên điện thoại. Lưu ý, ngoài hình thức thanh toán tại máy ATM, các hình thức còn lại, bạn có thể đăng ký với ngân hàng. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn hình thức thanh toán của hệ thống Smarlink qua các trang web sau: http://www.mobifone.com.vn, chọn tiện ích online và chọn thanh toán online. Hoặc trang VnExpress: http//ebank.vnexpress.net, chọn thanh toán cước cho thuê bao trả sau. Chúc bạn thành công!

- Vào dịp lễ Tết cuối năm, đặc biệt giờ cao điểm, việc liên lạc thường gặp nhiều khó khăn. MobiFone đã có giải pháp gì để thông tin liên lạc được thông suốt? (Nguyễn Văn Hưng, 28 tuổi, quận 10, TP HCM)

- Ông Nguyễn Bảo Long: Dịp lễ Tết rất quan trọng và có ý nghĩa thiêng liêng với mọi người, nên chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo đảm thông tin liên lạc. Trong nhiều năm qua, MobiFone đã đầu tư nhiều công nghệ tiến tiến, nâng cấp dung lượng, đảm bảo mức độ hoạt động của thiết bị luôn dưới 50% năng lực hệ thống. Trước các dịp lễ Tết quan trọng, chúng tôi đều có những đợt tổng rà soát mạng lưới, tăng cường lắp đặt thêm thiết bị, tổ chức trực ứng cứu thông tin trong suốt các ngày này.

Với các nỗ lực như vậy, trong những năm gần đây việc nghẽn mạng trong những ngày xuân đã giảm đi rất nhiều và cơ bản đáp ứng được nhu cầu liên lạc của khách hàng. Trong dịp năm mới sắp tới, chúng tôi vẫn tiếp tục những công việc trên để bảo đảm chất lượng tốt nhất có thể trong những ngày trọng đại.

Vẫn còn nhiều câu hỏi và quan tâm của bạn đọc nhưng do thời gian có hạn chúng tôi không thể trả lời hết. Cảm ơn bạn đọc đã đặt câu hỏi cho chương trình. Nhân dịp năm mới, chúc độc giả VnExpress và khách hàng MobiFone sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

VnExpress