2012 - năm của laptop biến hình / Laptop biến hình bán chậm

Các nhà sản xuất đã rất nhanh nhạy khi nắm được tâm lý người dùng mong muốn một chiếc laptop có thể chuyển linh hoạt thành máy tính bảng và ngược lại. Nhưng sau gần hai năm xuất hiện trên thị trường, các thiết bị lai này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với người sử dụng.

Nhiều thiết bị lai ra mắt trong năm 2012 và dự báo sẽ là tâm điểm của thị trường 2013. Ảnh: Engadget.

Năm 2011, các mẫu máy tính bảng chạy Android được bổ sung bàn phím đã ra đời, với sự góp mặt của Asus Slider SL 101 thiết kế trượt và Asus Transfomer Tab màn hình rời. Năm 2012, thị trường tablet lai càng phong phú với sự ra mắt của Windows RT với các đại diện như Lenovo Ideapad Yoga 11 sử dụng màn hình xoay hay Microsoft Surface có bàn phím đồng thời là bộ vỏ (case). Kế đến, không thể không nhắc đến loạt laptop biến hình với các kiểu màn hình xoay, lật, trượt và hai màn hình như Lenovo Thinkpad Twist, Sony Vaio Duo 11, Toshiba Satellite U920T, Dell XPS Duo 12 hay Asus Taichi…

Dù mẫu mã, cấu hình đa dạng, cảm nhận chung của nhiều người dùng vẫn là khó chọn. “Nhìn chung các thiết kế không tốt cho một một mục đích nào”, anh Xuân Toản (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận định.

Với các mẫu máy tính bảng Android kèm bàn phím, nhiều người cho rằng tuy có giá mềm nhưng các ứng dụng phục vụ công việc lại không nhiều, do đó nhu cầu sử dụng bàn phím không cao. Chị Thanh Huyền (Xuân Đỉnh, Hà Nội) đang sử dụng chiếc Asus Slider (chạy Android) cho biết lúc đầu chị mua vì thấy thiết kế hay hay, có thể mang đi làm việc như một notebook và cho con chơi như một máy tính bảng. Nhưng thực tế sử dụng chị lại thấy bất tiện vì kèm bàn phím nên thiết bị này nếu làm máy tính bảng thì hơi dày và nặng, trong khi máy chạy trên nền tảng Android nên chủ yếu chỉ để giải trí, rất ít ứng dụng dùng được cho công việc.

Nổi bật trong các thiết kế lai phải kể đến Lenovo Ideapad Yoga 11 với màn hình vừa xoay, lật rất linh hoạt, cho phép dùng được trong nhiều hoàn cảnh cả công việc lẫn giải trí nhưng lại chạy trên nền tảng hệ điều hành Windows RT (vốn rất ít ứng dụng) và chip ARM làm giới hạn khả năng xử lý của thiết bị này. Đây cũng là băn khoăn chung của nhiều người dùng khi cân nhắc thiết bị chạy hệ điều hành Windows RT vì hệ sinh thái, kho ứng dụng cho Windows RT rất ít. Chưa kể, giá của Lenovo Yoga Ideapad hiện khá cao (gần 20 triệu đồng) so với cấu hình sử dụng chip ARM của thiết bị này. Nhận định về giá của Yoga Ideapad, có người đã so sánh: 20 triệu đồng có thể mua một iPad và một laptop. Do đó, chiếc tablet lai chạy Windows RT này dự đoán sẽ rất khó tìm chỗ đứng trên thị trường.

Với các laptop biến hình, do cấu hình mạnh hơn nên nhu cầu người mua chủ yếu vẫn dành cho mục đích phục vụ công việc nhiều hơn giải trí. Nhưng các mẫu hiện tại như Sony Vaio bị chê bàn phím quá nhỏ trong khi Dell XPS Duo 12 khá hay khi làm việc nhưng lại bị chê nặng nếu sử dụng ở tính năng máy tính bảng.

Khảo sát trên Số Hóa từ 19/12/2012 đến 18/1/2013 cho thấy, 20% người dùng thích kiểu laptop biến hình màn hình trượt, nhưng nhiều ý kiến cho rằng kiểu thiết kế này có nhược điểm là bàn phím hơi hẹp, không bảo vệ được màn hình; 24% người tham gia khảo sát thích hai màn hình - nhược điểm của kiểu này là sẽ khiến giá thiết bị cao. Chỉ 12% thích màn hình lật xoay. Kiểu màn hình rời vẫn được chuộng nhất với 44% người được khảo sát lựa chọn.

Theo anh Đông Quân, chuyên gia thử nghiệm sản phẩm của tạp chí PC World Việt Nam, vì là thiết kế lai nên mỗi thiết bị đều phải chịu hy sinh mỗi tính năng một ít, chẳng hạn cấu hình có thể thấp hơn, bàn phím nhỏ hơn so với laptop; tính di động, trọng lượng của thiết bị lai cũng không thể so sánh với tablet. Tuy nhiên, một số laptop biến hình có phần bàn phím quá nhẹ, quá trình sử dụng màn hình cảm ứng thường dễ bị lật.

Nhận được nhiều lời khen về cấu hình tốt, giá hợp lý, mẫu mã đẹp song Sony Vaio Duo 11 cũng nhận được không ít lời chê bàn phím trượt không khả dụng, phím bấm nhỏ... Nguồn: Cnet

Cho đến nay, "các thiết bị biến hình xuất hiện trên kệ vẫn chủ yếu mang tính thăm dò thị trường chứ chưa tính đến chuyện kinh doanh", đại diện siêu thị Topcare chia sẻ. Phản ứng chung của người dùng vẫn là nghe ngóng, đợi 1, 2 tháng xem phản hồi thị trường ra sao. Theo vị đại diện này, khó khăn nhất vẫn là các thiết bị chạy Windows RT vì các thiết bị này cấu hình yếu, ứng dụng nghèo nàn. Ngoại trừ giao diện Live Title có thể chạy giống Windows 8, các ứng dụng dành cho Windows 8 không chạy được mà phải có ứng dụng riêng. Trong khi đó, thiết bị chạy Android giá "mềm" hơn, ứng dụng phong phú hơn.

Theo ông Toản, trừ phi có thiết bị giá rẻ bùng nổ để có đông người dùng, thúc đẩy hệ sinh thái cho Windows RT, nếu không, các thiết bị sử dụng nền tảng này sẽ rất khó cạnh tranh với các thiết bị chạy iOS hay Android.

Ông Toản dự báo thiết bị lai sẽ có màn hình 13 trở lại để đảm bảo sản phẩm mỏng, ví dụ một ultrabook cảm ứng, biến hình, chạy nền tảng mạnh, chip core i5, RAM 4GB sẽ là sản phẩm người dùng mong đợi. Ngoài ra, người dùng mong đợi các thiết bị lai theo hướng mạnh, mỏng, nhẹ (theo hướng ultrabook) để thuận tiện cho xu hướng di động.

Hải Mỹ