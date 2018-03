HDD, SSD và ổ cứng lai so tài / Ổ SSD giảm giá mạnh

Ngoài các ổ lưu trữ thể rắn (SSD) dạng rời được nhiều người mua nhằm cải thiện hiệu năng cho máy tính để bàn, vài năm gần đây, các hãng sản xuất bắt đầu tích hợp ổ SSD vào trong laptop. Đại diện ngành hàng máy tính xách tay, siêu thị Trần Anh cho biết, do hiện tại, giá ổ SSD vẫn còn cao, dung lượng lưu trữ thấp hơn nhiều so với ổ HDD nên các nhà sản xuất thường đưa ổ SSD vào laptop theo hai dạng: ổ dung lượng 128 – 256 GB dùng trong ultrabook do yêu cầu thiết kế mỏng, chịu được va đập và ổ SSD dung lượng 16 hoặc 32 GB dùng trong các laptop tầm trung như một bộ nhớ tạm thời (SSD cache) để cải thiện hiệu năng cho ổ HDD. Cho đến nay, hầu hết các hãng như Asus, Dell, Sony, Samsung đều có mẫu tích hợp ổ SSD như Asus S46, S56; Acer S7; Samsung UX21...

Laptop được tích hợp SSD cache thường cao hơn laptop cùng cấu hình khoảng một triệu đồng. Ảnh: Heise.

Các sản phẩm sử dụng SSD cache chủ yếu nằm trong phân khúc tầm trung (10 – 15 triệu đồng), cao hơn laptop cùng cấu hình khoảng 1 triệu đồng. Ví dụ, Asus K46-WX013 giá 11,399 triệu đồng cùng cấu hình với Asus S46-WX016, nhưng S46 thêm ổ SSD 24 GB nên giá đội lên thành 12,399 triệu đồng; Asus S46-WX017H 15,199 triệu đồng (có ổ SSD 24GB và Windows 8 bản quyền) đắt hơn K46CA-WX014 giá 13,199 triệu đồng.

Theo phản ánh từ các siêu thị, cửa hàng máy tính, so với các sản phẩm ở cùng phân khúc, doanh số laptop sử dụng SSD cache không cao. Nhân viên siêu thị Topcare (Hà Hội) cho biết, một số mẫu laptop sử dụng SSD cache được người tiêu dùng chọn mua vì có thiết kế mỏng, đẹp, tuy nhiên, người mua không hề biết máy được trang bị thêm ổ SSD.

Hiện tại, phần đa ổ SSD tích hợp trong laptop được thiết kế dưới dạng chip gắn cố định bên trong, dung lượng thường chỉ 16 hoặc 32 GB (rất ít model sử dụng chip rời có thể nâng cấp dung lượng). Nhờ có SSD cache, laptop khởi động nhanh hơn, tốc độ truy xuất, trao đổi dữ liệu nhanh hơn và thời gian hồi đáp từ trạng thái chờ chỉ mất khoảng 2 giây. Tuy nhiên, laptop sử dụng SSD cache lại tiêu thụ điện cao hơn do phải “gánh” cả hai ổ HDD và SSD. Trong khi đó, các ultrabook cao cấp sử dụng thuần túy ổ SSD như Acer S7, Asus UX21, UX31, Samsung Series 9, Sony T13 Touch… có nhiều ưu điểm như thiết kế mỏng hơn, tiết kiệm điện năng, hiệu suất cao, chịu được va đập. Tuy nhiên, các dòng này bị hạn chế về dung lượng lưu trữ (chỉ khoảng 128 – 256 GB) do giá ổ SSD hiện vẫn còn khá cao. Khi chọn các dòng ultrabook này, người dùng phải chấp nhận đánh đổi giữa hiệu suất và dung lượng. Thêm vào đó, các sản phẩm này đều nằm ở phân khúc trên dưới 30 triệu đồng nên cũng chưa phải là lựa chọn của nhiều người.