Pico Plaza nằm tại số 20, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM, với tổng diện tích lên tới 55.000 m2. Pico Plaza là tổ hợp bao gồm siêu thị điện máy, trung tâm mua sắm, cụm rạp chiếu phim, khu ẩm thực, khu trò chơi, siêu thị tiêu dùng và khu vực văn phòng cao cấp cho thuê. Đây sẽ là điểm đến mới mẻ và thú vị cho khách hàng tại TP HCM trong dịp năm mới.

Cũng nhân dịp khai trương, siêu thị điện máy Pico có chương trình bán hàng giá "sốc" đặc biệt với mức giảm giá từ 30 đến 49%, áp dụng cho hàng trăm mặt hàng điện máy thuộc các ngành hàng điện lạnh, điện tử, âm thanh, gia dụng, tin học, viễn thông, kỹ thuật số. Chương trình kéo dài từ ngày 10/1 đến hết ngày 13/1/2013.

Ngoài mức giá "sốc", khách hàng còn được tặng kèm nhiều quà tặng có giá trị khác khi mua hàng điện máy tại Pico như mua máy tính Asus model X202E-CT142 với giá 11,9 đồng sẽ được tặng kèm lò vi sóng trị giá 1 triệu đồng, mua TV LED SamSung 32 inch giá 5,9 triệu đồng sẽ được tặng thêm điện thoại Samsung E1200.

Từ ngày 10/1, khách hàng khi mua sắm bất kỳ sản phẩm nào tại khu phức hợp thương mại Pico Plaza (trừ các sản phẩm bán tại siêu thị tự chọn, khu ẩm thực và giải trí), với mỗi hóa đơn mua hàng trị giá 1 triệu đồng, sẽ nhận được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị. Ngoài ra, mỗi tuần sẽ có một giải nhất với giải thưởng cho 3 tuần đầu tiên là 3 xe máy Piaggio Fly và tuần cuối cùng là một xe Vespa LX cùng hàng trăm giải thưởng khác. Tổng trị giá trị giải thưởng 450 triệu đồng, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào thứ tư hàng tuần từ ngày 16/1 đến ngày 6/2/2013.

Đến Pico Plaza trong dịp khai trương, khi tham gia vào chương trình "Chụp ảnh xinh- Rinh quà Tết cùng Pico Plaza", khách hàng chia sẻ cùng bạn bè qua Facebook những bức ảnh ưng ý chụp tại Pico Plaza để nhận được nhiều giải thưởng lớn. Giải dành cho bức ảnh có số lượng "like" nhiều nhất là một máy chụp ảnh Canon G1X, một máy ảnh Selphy CP810 cho bức ảnh có số lượng "like" đứng nhì và bức ảnh có số lượng "like" đứng ba là phiếu mua hàng 1 triệu đồng tại Pico Plaza và nhiều giải thưởng phụ khác.

Ngoài ra, để chào mừng sự kiện khai trương, Pico Plaza sẽ tổ chức ba đêm nhạc tại sân khấu ngoài trời vào buổi tối các ngày 10-11-12 với sự tham dự của các ngôi sao hàng đầu như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Thu Minh, Dương Triệu Vũ.

Khách hàng có thể truy cập website www.picoplaza.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình.

Minh Trí