So sánh hiệu năng iPhone 4S và iPhone 4

Ngày 15/10, những mẫu iPhone 4S xách tay đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, tuy nhiên, các cửa hàng trong tình trạng nhìn nhau phát giá nên không có mức cụ thể. Sau một ngày, hầu hết các điểm bán di động tại TP HCM đều cho biết có iPhone 4S. Các bản 16GB quốc tế nằm ở mức 26,7 triệu đồng, trong khi mẫu 64GB có giá gần 32 triệu.

iPhone 4S hạ so với 3 ngày trước. Ảnh: Tuấn Anh.

So với giá iPhone 4 năm ngoái, giá iPhone 4S ở thời điểm mới về Việt Nam rẻ hơn 10 triệu đồng. Phần lớn giới buôn hàng xách tay đều nhận định, phiên bản năm nay không "hot" bằng, do vậy, các model mới về cũng không "hét" giá cao. Thiết kế không có nhiều khác biệt, trong khi một vài nâng cấp bên trong cấu hình được xem là nguyên nhân khiến iPhone 4S không được đón nhận nhiều như "đàn anh".

Một chủ bán di động xách tay tại TP HCM cho biết, qua các mối người quen từ nước ngoài, hiện anh đang "ôm" hơn 20 chiếc iPhone 4S, tuy nhiên, sau 3 ngày mới chỉ bán được một bản 16GB màu trắng. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều chủ hàng bán iPhone 4S, máy ế, khách hàng hỏi nhiều, nhưng đều lắc đầu về mức giá trên dưới 30 triệu.

Không tiêu thụ được máy, trong khi lượng hàng về nhiều, một số cửa hàng nhanh tay giảm giá, dù mức nhập vào ở thời điểm ban đầu khá cao. Giá chung của iPhone 4S tại TP HCM chiều qua hạ mạnh so với 3 ngày trước, bản 16GB còn 24,6 triệu, giảm 2,1 triệu đồng, trong khi đó, mẫu 64GB còn 30,3 triệu, thấp hơn 1,6 triệu so với hôm 16/10. "Mức giá trên vẫn chưa khiến chủ hàng lỗ so với giá nhập, tuy nhiên, nếu model này tiếp tục ế, nhiều điểm bán có thể tiếp tục hạ để cạnh tranh trong vài ngày tới".

Giá iPhone 4 tăng trở lại. Ảnh: Quốc Huy.

Trong khi giá iPhone 4S đang giảm mạnh, thì các mẫu iPhone 4 lại tăng giá. Phiên bản có giá tốt nhất là 16GB quốc tế màu đen hiện đang bán mức 14,2 triệu đồng, so với mức trước khi iPhone 4S xuất hiện, máy đã tăng từ 500.000 tới 700.000 đồng. Tương tự, các phiên bản 32GB cũng đang nằm ở mức 15 đến 15,3 triệu tùy vào bản trắng hoặc đen.

iPhone 4 tăng giá cũng được nhiều chủ hàng lý giải do nguồn nhập đang khan dần. Một số địa chỉ đã tạm dừng nhập iPhone 4 để quay sang bản iPhone 4S.

Mặc dù không ở mức cao như năm ngoái, nhưng giá iPhone 4S cũng đang bằng hai lần những siêu phẩm của Samsung, Sony Ericsson. Nhiều người chờ đợi iPhone 4S đã quyết định quay lại iPhone 4, bởi model cũ có thiết kế tương tự bản mới, dù một vài tính năng như vi xử lý lõi kép, camera chất lượng hơn và điều khiển bằng giọng nói.

>> Xem bảng giá iPhone 4S tại Việt Nam

Quốc Huy