Sáng nay (giờ Việt Nam), Apple đã bắt đầu cho phép khách hàng đặt mua iPad Mini với hai phiên bản Wi-Fi và 3G. Trong đó, bản Wi-Fi có giá bán lần lượt là 329, 429 và 529 USD cho các dung lượng 16, 32 và 62 GB. Tương tự, phiên bản 3G có giá bán lần lượt là 449, 549 và 649 USD. Theo dự kiến ban đầu, các mẫu Wi-Fi sẽ được đưa tới tay người dùng tại Mỹ vào ngày 2/11 còn bản 3G thì phải chờ tới giữa tháng 11.

iPad Mini "cháy hàng" trên website của Apple tại Mỹ chỉ sau vài tiếng. Ảnh: Gadgets.

Chỉ sau vài giờ đặt hàng, mẫu iPad 7,9 inch của Apple đã hết tất cả model màu trắng bản Wi-Fi và người dùng phải chờ thêm một vài tiếng sau đó mới có thể tiếp tục đặt mua được sản phẩm. Tuy nhiên, thời gian chuyển hàng tới tay khách đã bị thay đổi. Ngoại trừ ở Mỹ, tất cả người dùng đặt mua iPad Mini màu trắng, phiên bản Wi-Fi sẽ phải chờ hai tuần để nhận được máy. Trong khi đó, phiên bản màu đen vẫn được giữ nguyên lịch trình vận chuyển tới tay người sử dụng là vào ngày 2/11.

Trước đó, Richard Shim, một nhà phân tích của công ty NDP DisplaySearch, đã dự đoán rằng tình trạng thiếu hụt iPad Mini là không thể tránh khỏi bởi "các nguồn cung tấm màn hình cho sản phẩm sẽ ít hơn so với bình thường". Mặc dù đã tìm ra nhà sản xuất màn hình thay thế cho Samsung là AU Optronics (viết tắt là AUO) nhưng "Quả táo" vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro về nguồn cung ứng. Nguyên nhân là bởi AUO sẽ phải mất không ít thời gian để làm quen, đáp ứng được đủ sản lượng cũng như yêu cầu về chất lượng màn hình do Apple đề ra. Tuy vậy, ngoài AUO, nhà sản xuất iPad còn có một nhà cung cấp tấm màn hình khác cho iPad Mini là LG Display (LGD). Do đó, các nguy cơ về nguồn cung sản phẩm phần nào cũng được giảm bớt.

Brian White, một nhà phân tích khác của Topeka Capital Markets, dự đoán Apple sẽ bán được khoảng 7 triệu iPad Mini vào quý IV năm nay. Trong khi đó, con số này có thể tăng lên 30 triệu máy vào năm tài chính 2013, bắt đầu từ ngày 1/10.

Thanh Tùng