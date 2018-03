Chương trình được tổ chức theo hình thức rút thăm may mắn dành cho người tiêu dùng cuối khi mua bất kỳ bo mạch chủ Gigabyte nào tại các cửa hàng máy tính, công ty tin học, siêu thị IT, điện máy… do công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn và công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thủy Linh phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Theo đó, khi mua bất kỳ bo mạch chủ Gigabyte nào trong thời gian khuyến mại, người tiêu dùng có thể truy cập vào website http://event.gigabyte.com/vn_raffle để đăng ký online, hoặc điền thông tin vào tờ rơi đính kèm gửi về cho ban tổ chức trước ngày 3/5 theo một trong hai địa chỉ Công ty Viễn Sơn (162B Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM) hoặc Công ty Thủy Linh (31 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội).

Sau đó ban tổ chức sẽ tổ chức lễ rút thăm trúng thưởng lựa chọn ra những khách hàng may mắn. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị sau:

- Một giải nhất: một xe máy Honda Air Blade 125cc

- Hai giải nhì: mỗi giải một laptop Gigabyte

- Ba giải ba: mỗi giải một TV LED Toshiba 32 inch

- Bốn giải tư: mỗi giải một máy ảnh Canon Powershot

Ngoài ra, các đại lý có khách hàng trúng thưởng cũng sẽ nhận được bo mạch chủ B75M-HD3. Thể lệ tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng xem tại đây. Thông tin chi tiết liên hệ đại lý hoặc truy cập website: http://event.gigabyte.com/vn_raffle.

Thông tin liên hệ:

- Miền Nam: Công ty Viễn Sơn, 162 Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM. Website: www.microstar.vn.Điện thoại: 08.38326085. Fax: 08.3925003.

- Miền Bắc: Công ty Thủy Linh, 31 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Website: www.thuylinh.com.vn. Điện thoại: 04.35735555. Hotline: 0935388778 hoặc 0935383883.

Minh Trí