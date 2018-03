Động thái này của HTC sẽ giúp One X trở nên hấp dẫn và đủ sức cạnh tranh với smartphone của các hãng đối thủ khác như Motorola, Nokia hay Apple...

One X giá bằng một nửa của Galaxy S III.

One X xuất hiện ở Mỹ cách đây 2 tháng, chậm hơn so với dự kiến do bị nghi ngờ vi phạm bản quyền của Apple. Sản phẩm này dùng chip lõi kép Qualcomm Snapdragon S4 thay vì lõi tứ như phiên bản quốc tế đang được bán ở VN giá trên 15 triệu đồng.

HTC gần đây cho biết họ đang phát triển hệ điều hành mới nhất Android 4.1 Jelly Bean cho One X và sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới.

Nguyễn Hùng