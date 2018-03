TV LED giảm giá mạnh trước Tết / Giá TV giảm, sức mua cũng không tăng

Khách hàng chen lấn trong ngày đầu khai trương của một siêu thị điện máy ở Hà Nội.

Dù thời tiết ở Hà Nội lạnh, ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, 19/12, đã rất đông khách hàng có mặt trước một siêu thị sắp khai trương ở Phạm Hùng, Mỹ Đình để chờ mua những mặt hàng điện máy, điện tử được giới thiệu là khuyến mại khủng.

Việc chỉ cần có hóa đơn mua hàng bất kỳ từ 990.000 đồng, 300 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng thêm một lò vi sóng trị giá 1.600.000 đồng cũng như nhiều mặt hàng khác đã khiến cho rất nhiều người quan tâm, dù chỉ đi ngang qua. Bởi vậy, chưa đầy nửa giờ sau khi mở cửa, lượng khách hàng tới siêu thị đã quá tải khiến cảnh xếp hàng trật tự ban đầu chuyển sang cảnh chen lấn, tranh nhau tìm mua hàng giảm giá.

Chia sẻ với Số Hóa, Giám đốc của siêu thị trên cho biết, "dù đã chuẩn bị trước khu vực xếp hàng riêng, phân chia nhân viên phụ trách phát phiếu cho người đợi và có chỗ trao quà tặng riêng, nhưng chưa đầy một phần ba phiếu được phát đi thì chương trình phải tạm dừng vì lượng khách hàng quá lớn". Tuy nhiên, theo vị đại diện, dù rơi vào trường hợp quá tải, các chương trình khuyến mại như trên vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay và 2 ngày tới như dự kiến ban đầu.

Ảnh xếp hàng, chen lấn mua hàng điện máy khuyến mại ở Hà Nội

Cảnh xếp hàng hay chen chân mua hàng khuyến mại ở các siêu thị điện máy trong nước là không hiếm trong những năm qua, nhưng hiện tại, hiện tượng quá tải vì khuyến mại như trên là điều ít thấy trong năm nay, khi thị trường điện máy và điện tử trong nước gặp tình hình ảm đạm chung từ kinh tế.

Thị trường điện máy đang chờ nhưng chương trình kích cầu lớn bằng khuyến mại, giảm giá dịp cuối năm và Tết.

Theo báo cáo của GfK Việt Nam, thị trường công nghệ điện tử Việt Nam năm 2012 đã chững lại so với năm ngoái và tăng trưởng không đồng đều ở một số ngành hàng. Tính hết quý III vừa rồi, doanh thu từ nhóm hàng điện lạnh và kỹ thuật số tăng trưởng nhẹ, từ 5% đến 12%. Ngành điện tử gia dụng tăng không đều ở một số nhóm hàng.

Trong khi ngược lại, doanh thu từ nhóm hàng điện tử (TV và thiết bị nghe nhìn) quý III/2012 giảm tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn ngành hàng thiết bị in ấn và văn phòng giảm tới 23% so với năm 2011. Riêng với điện thoại di động, báo cáo quý III của GfK cho thấy ngành hàng này đang ở mức báo động đỏ với tổng doanh thu đạt được trong quý gần nhất là 7.400 tỷ, giảm gần 9% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, theo dự đoán, thị trường điện tử và điện máy trong nước sẽ tăng trưởng tốt trở lại vào dịp cuối năm, nhờ vào các chương trình khuyến mại giảm giá được đánh giá là lớn nhất trong cả năm.

Tuấn Anh