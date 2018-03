Từ đầu năm nay, Apple đã vượt qua Exxon Mobil để trở thành công ty giá trị nhất thế giới đương đại với số vốn hóa thị trường gần 600 tỷ USD.

Tuy nhiên, hơn chục năm qua vẫn chưa có hãng nào đạt được kỷ lục mà tập đoàn phần mềm Mỹ Microsoft đã "xây" lên vào ngày 27/12/1999: số vốn hóa 616,34 tỷ USD và sau đó đạt đỉnh 620,58 tỷ USD.

Phải đến ngày 20/8/2012 khi cổ phiếu Apple tăng 2,6%, đạt mức 665,15 USD, giá trị của Apple mới vọt lên 625,52 tỷ USD. Trong khi đó, Microsoft hiện đạt 257 tỷ USD.

Thành tích này phần lớn nhờ các tin đồn về iPhone thế hệ 6 và iPad Mini liên tục xuất hiện thời gian qua và giới phân tích dự đoán iPhone mới sẽ là lễ ra mắt sản phẩm lớn nhất trong lịch sử Apple.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nếu xét về sự chênh lệch tỷ giá thì số vốn hóa của tập đoàn phần mềm Mỹ cách đây 13 năm hiện tương đương 856 tỷ USD nên Apple chỉ có được danh hiệu trên giấy tờ chứ chưa thực sự được đánh giá cao như Microsoft.

Tuần này, Apple cũng tiết lộ với trang The Loop rằng các cửa hàng bán lẻ Apple Store của họ đã thu hút tới 300 triệu lượt khách ghé thăm trên toàn thế giới kể từ tháng 10/2011. Trung bình mỗi ngày có 50.000 người tới khu vực Genius Bar để được hỗ trợ dịch vụ. Doanh thu trên mỗi foot vuông của họ cũng cao gấp năm lần Best Buy dù Best Buy bán đủ loại mặt hàng công nghệ trong khi Apple chỉ kinh doanh sản phẩm của riêng họ.

Châu An