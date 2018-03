Apple gây kinh ngạc khi trình làng iPad thế hệ 4 / iPad Mini màn hình 7,9 inch có giá từ 329 USD / Người dùng 'than trời' vì iPad 3 mất giá và bị khai tử / Ảnh và video thực tế iPad Mini

Đây là mức giá được dành cho các phiên bản Refurbished, những sản phẩm được khách hàng hoàn trả lại cho Apple sau đó được hãng kiểm trả lại, thay thế pin mới và bán ra với bảo hành một năm như hàng thông thường. Như vậy, dù loại bỏ trên kệ hàng chính thức bằng iPad 4 với cải tiến về chip xử lý A6X, iPad thế hệ 3 vẫn xuất hiện dưới dạng "hàng tân trang".

iPad thế hệ 3 xuất hiện trên gian hàng Refurbished của Apple với giá rẻ hơn từ 80 cho tới 150 USD so với giá gốc ban đầu. Các model màu trắng phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi với bộ nhớ 16 GB có mức giá rẻ nhất, 379 USD (khoảng 7,8 triệu đồng), thấp hơn giá chính thức của phiên bản thông thường 120 USD. Trong khi đó phiên bản Wi-Fi dung lượng 32 GB cũng giảm tới 130 USD so với giá gốc trước đó, chỉ còn 469 USD (9,7 triệu đồng) thay vì 599 USD.

Ngoài phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi, Apple cũng bán ra iPad thế hệ 3 hàng Refurbished hỗ trợ kết nối 4G LTE (bao gồm cả model GSM lẫn CDMA) với mức giá giảm từ 80 cho tới 150 USD so với giá gốc ban đầu. Giá mới được đánh giá là tương đối "sốc" với những người đang sở hữu iPad thế hệ 3.

Xem bảng giá cụ thể của iPad thế hệ 3 (The New iPad) hàng Refurbished

Tại Việt Nam, giá của The New iPad vẫn chưa có thay đổi so với thời điểm trước khi sự kiện của Apple diễn ra. Model rẻ nhất vẫn là phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi với dung lượng 16 GB, giá từ 11 triệu đồng. Trong khi với bản 16 GB có thêm kết nối 4G (có khe cắm SIM), giá từ 13,5 triệu đồng cho bản 16 GB.

Tuấn Anh