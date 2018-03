HTC One

Smartphone đình đám của HTC sẽ được bán ra giữa tháng với giá bán là 15.990.000 đồng.

Máy sử dụng màn hình Super LCD 3 kích thước 4,7 inch độ phân giải Full HD. Model được trang bị cấu hình chip lõi tứ Snapdragon 600 tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB cùng bộ nhớ trong 32 GB. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.2 cùng giao diện Sense 5 với nhiều cải tiến như Blink Feed, Zoe Photo. Về âm thanh HTC trang bị cho One hệ thống loa kép Boom Sound cùng chip xử lý Beat Audio. Camera của HTC One có độ phân giải 4 megapixel với công nghệ Ultrapixel có khả năng thu sáng gấp 3 lần so với cảm biến thường.

Sony Xperia ZL

Xperia ZL, smartphone cao cấp được ra mắt cùng với Xperia Z của Sony. Sản phẩm sẽ được bán ra tại Việt Nam vào đầu tháng 5 với giá 15,5 triệu đồng.

Xperia ZL sử dụng màn hình LCD 5 inch độ phân giải Full HD cùng công nghệ Bravia Engine 2 cho chất lượng hiển thị ấn tượng khi xem hình và video. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy chạy Android 4.1 cùng giao diện TimeScape UI của hãng. Camera có độ phân giải 13 megapixel với cảm biến ExmorRS.

Sony Xperia SP

Smartphone tầm trung của Sony sẽ được bán ra với giá khoảng 12 triệu đồng vào cuối tháng này.

Xperia SP có màn hình kích thước 4,6 inch với độ phân giải HD. Model mới của Sony dùng chip lõi kép Qualcomm Snapdragon MSM8960Pro tốc độ 1,7 GHz với đồ hoạ Adreno 320. Ngoài bộ nhớ trong 8 GB máy có thêm khe cắm thẻ nhớ microSD. Camera chính độ phân giải 8 megapixel với chế độ quay phim HD trong khi camera phụ ở trước độ phân giải chỉ VGA.

Các tính năng và kết nối mạng của SP tỏ ra không thua kém các mẫu Xperia Full HD khi tích hợp đủ Bluetooth, GPS/Glonass, Wi-Fi, MHL cùng NFC và LTE. Pin đi kèm bên trong SP đạt dung lượng 2.370 mAh và tích hợp chế độ Stamina-mode.

Samsung Galaxy Win

Smartphone của Samsung là smartphone hỗ trợ 2 sim 2 sóng và sử dụng chip lõi tứ với giá bán là 7.150.000 đồng.

Galaxy Wind sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 4.7 inch độ phân giả 480 x 800 pixel. Máy được trang bị chip lõi tứ Cortex A5 tốc độ 1.2 Ghz, RAM 1 GB, và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.1.2 cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Máy có 2 camera với camera trước có độ phân giải VGA và camera sau có độ phân giải 5 megapixel, hỗ trợ quay phim độ phân giải HD. Máy được trang bị đầy đủ các kết nối Wi-Fi, 3G và có pin dung lượng 2000 mAh.

LG Optimus L7 II

Trong tháng 5 này LG cũng bán ra Optimus L7 II bao gồm 2 model L7 II 1 sim và L7 II Dual 2 sim, hiện giá bán chưa được công bố.

Cả hai model L7 II của LG đều sử dụng màn hình cảm ứng IPS kích thước 4.3 inch và có đôj phân giải 480 x 800 pixel. Sản phẩm được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1 GHz, RAM 768 MB và bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy có 2 camera với camera chính có độ phân giải 8 megapixel còn camera phụ là VGA. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.1 và được trang bị đầy đủ các kết nối Wi-Fi, 3G trong đó model L7 II Dual chỉ có sim 1 hỗ trợ 3G. Máy có pin dung lượng 2460 mAh.

BlackBerry Z10

Sau nhiều lần bị hoãn thì Blackberry Z10 sẽ được bán ra tại Việt Nam trong tháng 5 này với giá 15,5 triệu đồng.

BlackBerry Z10 là smartphone đầu tiên chạy hệ điều hành BlackBerry 10. Máy sử dụng màn hình 4,2 inch độ phân giải 1.280 x 768 pixel với mật độ điểm ảnh là 356 ppi, cao hơn cả màn hình Retina của iPhone 5. Ngoài ra, model này còn có thể sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 lõi kép tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. BlackBerry Z10 có camera 8 megapixel có khả năng quay video 1080p ở phía sau và camera 2 megapixel ở mặt trước. Pin đi kèm model này có dung lượng 1.800 mAh có thể thay thế được.

Huy Đức