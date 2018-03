Gartner nhận định năm 2011 sẽ có 385 triệu máy tính được bán ra, tăng 9,3% so với năm 2010. "Máy tính xách tay không còn thúc đẩy thị trường do sự quan tâm của người tiêu dùng đến sản phẩm mini-notebook đang giảm sút", ông Ranjit Atwal, Giám đốc nghiên cứu Gartner, tuyên bố.

Dòng mini-notebook là những chiếc máy tính cấu hình thấp, thiết kế nhỏ nhẹ và giá rẻ hơn so với máy tính xách tay truyền thống. Chúng chủ yếu dùng để truy cập Internet.

Thị trường máy tính đang chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ tablet. Ảnh: Hà Mai.

Máy tính bảng như iPad đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các sản phẩm di động. Các sản phẩm này khiến người dùng trì hoãn việc mua máy tính xách tay mới. Tuy nhiên ông Ranjit Atwal cho rằng cá nhân vẫn chưa sẵn sàng để thay thế laptop bằng máy tính bảng.

Theo Gartner thị trường máy tính tăng trưởng nhờ vào các doanh nghiệp hơn là dựa vào người tiêu dùng cá nhân. "Doanh nghiệp có ngân sách lớn hơn nên chi tiêu mạnh tay và họ có nhu cầu thay thế dàn máy tính cũ kỹ", Raphael Vasquez, chuyên gia Gartner, nhận xét.

Thị trường máy tính toàn cầu trong quý I/2011 suy giảm với 84,3 triệu máy được bán ra, giảm so 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái và so với mức 3% dự kiến của Gartner. Còn hãng IDC phân tích thị trường lần đầu giảm 3,2% đạt 80,6 triệu máy kể từ khi kết thúc đợt khủng hoảng kinh tế vào cuối tháng 6/2009.

"Giá máy tính ngày càng giảm nhưng vẫn không thu hút người dùng. Họ đang chuyển sang máy tính bảng và các thiết bị đa phương tiện khác", chuyên gia Mikako Kitagawa của Gartner cho biết.

Gartner ghi nhận thị trường máy tính xách tay Mỹ suy giảm trong ba quý liên tiếp. Thị trường Nhật Bản cũng giảm 13,1%, châu Âu, Trung Đông, châu Phi giảm 2,8%. Tuy nhiên châu Á Thái Bình Dương tăng 4,1% và 5,4% ở Mỹ La tinh.

Trong số các nhà sản xuất, Hewlett-Packard vẫn giữ vị trí số một (17,6% thị phần theo Gartner và 18,9% theo IDC) mặc dù có sự suy giảm (3,4% hoặc 2,8%). Gartner cho rằng hãng Acer tiếp tục đứng thứ hai (12,9% thị phần, giảm 12,2%), tiếp theo là Dell (11,9% thị phần, giảm 2,2% doanh thu). Tuy nhiên, theo IDC thì Dell vượt qua Acer với thị phần tương ứng 12,8% và 11,2%.

Hà Mai