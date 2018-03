Xem truyện tranh trên điện thoại với ZON

Nét Rồng thiêng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Công ty Thông tin di động (VMS) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân phối hợp tổ chức, với hình thức tham gia là cá nhân hoặc theo nhóm. Cuộc thi sẽ kéo dài từ tháng 4/2010 đến hết tháng 8/2010.

Tác phẩm tham dự có thể là bản vẽ trên giấy A4, bản điện tử đã scan hoặc vẽ trên máy tính với kích cỡ file ảnh phù hợp với thể lệ cuộc thi. Các tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi.

Bên cạnh đó, nội dung của tác phẩm dự thi sẽ được Ban tổ chức chuyển thể thành dạng xem được trên điện thoại di động và đưa vào phục vụ tại hệ thống xem truyện tranh trên điện thoại di động (ZON) và trên hệ thống mạng Mobifone.

Giải thưởng của Nét Rồng thiêng được trao theo từng tháng (bao gồm giải do ban giám khảo chấm, giải do độc giả bình chọn, giải cho độc giả bình chọn kết quả chính xác nhất. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng chung cuộc do ban giám khảo lựa chọn với cơ cấu gồm một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và sáu giải khuyến khích. Ngoài giải chính thức của ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ trao một giải thưởng chung cuộc dành cho tác phẩm được độc giả yêu thích nhất thông qua hệ thống bình chọn trên ứng dụng ZON.

Tham khảo thêm tại website chính thức của cuộc thi netrongthieng.xalo.vn.

