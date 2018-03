Khái niệm Internet of Things (Internet của đồ vật) lần đầu được chuyên gia công nghệ Kevin Ashton sử dụng từ năm 1999 để chỉ vật dụng, máy móc trong nhà như TV, tủ lạnh, máy giặt, bếp gas... sẽ được trang bị những công nghệ như Wi-Fi, Bluetooth, cảm biến RFID, NFC... nhằm giúp chúng kết nối với nhau. Nhiều giải pháp riêng lẻ đã xuất hiện như người sử dụng có thể dùng smartphone để bật tắt bóng điện, khởi động xe hơi...

Không dừng ở đó, trong năm 2013, Cisco tiếp tục mở rộng khái niệm Internet of Things thành Internet of Everything (IoE - Internet của vạn vật). Cisco định nghĩa IoE không chỉ đơn thuần là kết nối máy móc như Internet of Things mà còn là khả năng kết nối con người, quy trình, dữ liệu và đồ vật lại với nhau trong một mạng lưới thông minh để tạo ra những trải nghiệm mới, mang đến những cơ hội mới cho cá nhân, doanh nghiệp, cá nhân và các quốc gia.

Không chỉ máy móc mà tất cả mọi thứ sẽ được kết nối trong mạng thông minh để nâng cao đời sống và cách làm việc của con người

Hiện nay thế giới mới chỉ có khoảng 13 tỷ đồ vật được kết nối và dự kiến tới năm 2020 sẽ có 56 tỷ thiết bị sẽ kết nối tới mạng Internet. Chia sẻ trong sự kiện Cisco Innovate 2013 diễn ra ở Hà Nội ngày 26/3, ông Ross Fowler, Phó chủ tịch tập đoàn Cisco, vẽ lên viễn cảnh "Internet của vạn vật" trong đó con người có thể điều khiển ôtô từ xa mà không cần trực tiếp lái xe, hoặc 4-5 triệu xe máy ở Hà Nội tích hợp cảm biến để nhà quản lý dễ dàng kiểm soát lưu lượng giao thông... Bên cạnh đó, con người còn có thể làm việc, chăm sóc sức khỏe, sử dụng dịch vụ ngân hàng, mua sắm theo cách riêng của mình.

"Thế giới của chúng ta đang thay đổi. Phương thức làm việc trong một vài năm tới rất khác so với cách chúng ta đang làm hôm nay. Tốc độ thay đổi cũng sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy trong 15 năm vừa qua khi Internet bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Hơn 50 triệu người Việt Nam cùng nhiều dữ liệu, quá trình và vật thể vẫn chưa được kết nối. Do đó chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo để kết nối những thứ chưa được kết nối tại Việt Nam”, ông Nguyễn Trường Sinh, Tổng giám đốc Cisco Systems Việt Nam, nhấn mạnh.



Cisco mô tả viễn cảnh Internet của vạn vật. Cisco mô tả viễn cảnh Internet của vạn vật.

Châu An