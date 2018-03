Sáng 20/6, tổ chức tên miền quốc tế ICANN đã có cuộc họp đặc biệt diễn ra tại Singapore và với số phiếu bầu 13/1 trưa nay, tên miền cấp cao (top-level domain - TLD) sẽ được mở rộng để địa chỉ trang web có thể kết thúc bằng gần như bất cứ từ gì, cho phép các công ty biến thương hiệu của họ thành đuôi tên miền.

Đây được đánh giá là một trong những thay đổi có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử phát triển Internet. "Quyết định này giúp tạo nên những domain bằng mọi ngôn ngữ, đưa đến một kỷ nguyên Internet mới và tạo ra một nền tảng của sự sáng tạo và trí tưởng tượng", Rod Beckstrom, Chủ tịch ICANN, tuyên bố.

Các cá nhân không được đăng ký tên miền cấp cao mới này (chỉ dành cho các viện, tổ chức, doanh nghiệp...). Ảnh: AFP.

Còn Theo Hnarakis, Giám đốc công ty Melbourne IT Digital Brand Services, nhận định sự kiện này là "thay đổi lớn nhất của tên miền kể từ khi .com ra đời 26 năm trước" bởi doanh nghiệp không còn bị hạn chế trong những domain .com, .net hay .org khi đăng ký địa chỉ trang web nữa.

ICANN sẽ mở chiến dịch toàn cầu để tuyên truyền về những thay đổi và cơ hội mà quyết định hôm nay mang lại. Các đơn đăng ký sẽ bắt đầu được tiếp nhận từ ngày 12/1/2012 đến 12/4/2012.

Tuy nhiên, các công ty sẽ phải đáp ứng một loạt tiêu chuẩn nhất định và phải bỏ ra tới 185.000 USD để sở hữu. Mức phí này là cần thiết để một domain hoàn toàn mới được khởi tạo cũng như loại bỏ, hoặc hạn chế, tình trạng đầu cơ tên miền như hiện nay.

Châu An