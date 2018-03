Lướt net cùng Nokia N800 mới / Điện thoại CDMA Nokia cho thị trường Việt / Nokia 6110 - 'dế' dẫn đường

Tại hội nghị thường niên của Nokia diễn ra tại Bangkok cuối tháng trước, hãng điện thoại đứng đầu thế giới đã chính thức giới thiệu làn sóng Nokia E-serie thứ hai với bộ ba E90, E65 và E61i. Trong đó, sản phẩm đầu tiên được gọi là Nokia E90 Communicator (tạm dịch là Thiết bị giao tiếp) có những tính năng tiên tiến hơn một chiếc điện thoại di động.

Nokia E90 Communicator – thiết bị hỗ trợ kinh doanh đa năng

Nokia E90 Communicator. Ảnh: Trusted Review.

Chiếc điện thoại này mang dáng dấp của Nokia 9300 trước đây và cũng sử dụng nền S60 để người dùng có thể cài đặt các ứng dụng di động bổ sung cho máy. Thiết bị tích hợp phần mềm dẫn đường GPS và ứng dụng Nokia Maps, cung cấp các dịch vụ tìm đường và định vị dịch vụ. Bên cạnh đó E90 được trang bị một radio FM, công cụ chơi nhạc, xem video và hai máy ảnh - một có độ phân giải 3,2 Megapixel cùng khả năng tự động lấy nét, đèn flash tự động. Camera còn lại dành cho tính năng hội nghị video.

Là một thiết bị giao tiếp cá nhân nên những liên kết trên Nokia E90 Communicator được mở rộng với WLAN, 3G và HSDPA, thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu di động và những ứng dụng truyền dữ liệu khác. Màn hình rộng hỗ trợ 16 triệu màu hiển thị đầy đủ kích thước của một trang web trong giây lát.

Nokia E65 – thời trang gặp gỡ tính năng

Nokia E65. Ảnh: ITnewsonline.

Khác với E90, Nokia E65 lại mang dáng trượt và thiết kế thon, gọn, chất liệu làm vỏ máy cũng khá cao cấp. Những phím One Touch (một chạm) trên vỏ ngoài giúp truy cập những ứng dụng thường được sử dụng nhất. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể thực hiện cuộc gọi hội nghị, truy cập vào cơ sở dữ liệu, địa chỉ liên lạc, tắt/mở âm thanh cuộc gọi hay truy cập nhanh vào một ứng dụng lựa chọn của mình qua phím My Own.

Nokia E61i – dành cho người "nghiện" e-mail

Nokia E61i. Ảnh: Belgiquemobile.

Nokia E61i được thiết kế đặc biệt cho việc sử dụng e-mail di động, với khả năng xử lý file đính kèm và các công cụ chỉnh sửa tài liệu ngay trên thiết bị. Thiết kế bàn phím mới đầy đủ với các phím Navi và One Touch nâng cao sự trải nghiệm sử dụng thiết bị di động không thể sánh được trong lòng bàn tay. Nokia E61i hỗ trợ những giải pháp e-mail doanh nghiệp như Nokia Intellisync Wireless Email, Good Mobile Messaging và BlackBerry Connect cũng như các ứng dụng e-mail tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Ngoài ra, E61i cũng có một máy ảnh 2 Megapixel và công cụ chơi nhạc, xem video để giải trí.

Nokia E90 Communicator, Nokia E65 và Nokia E61i đều hỗ trợ những giải pháp e-mail, thoại kinh doanh, làm việc và giải trí phổ biến nhất trên mạng GSM 4 băng tần, 3G cùng với việc kết nối băng thông rộng với 3G WCDMA và WLAN.

Hiện tại E65 đã có mặt tại những thị trường chọn lọc và dự kiến xuất hiện tại Việt Nam vào quý I. E61i và E90 Communicator sẽ có trong quý II và III.

T.V.