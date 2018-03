'Cần nâng cao ý thức người dân về game online' / Game online sẽ được quản lý một cách hài hòa

Trong cuộc họp chiều 27/7, sau khi nghe Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử báo cáo công tác quản lý, đề xuất chính sách quản lý đối với dịch vụ trò chơi trực tuyến, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp yêu cầu ngưng cấp phép mới các trò chơi trực tuyến và dừng quảng cáo game online trên các phương tuyện truyền thông đại chúng.

Về lộ trình ban hành Quy chế mới về quản lý game online, thay mặt ban soạn thảo, ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, cho biết quy chế sẽ được trình Chính phủ trong tháng 8 để sớm ban hành.

Liên quan đến một số quy định cụ thể trong quy chế nói trên, Cục trưởng khẳng định với VnExpress.net đã loại bỏ yêu cầu doanh nghiệp phát hành game phải tắt máy chủ sau 23h.

Ông Hải cũng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đề xuất với Chính phủ và trình Quốc hội Luật an toàn thông tin trên Internet nhằm điều chỉnh hoạt động cung cấp nội dung trên mạng Internet. Bộ đang xây dựng đề án thành lập Cục an toàn thông tin, hợp tác với các tổ chức an ninh mạng quốc tế để thực thi trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trên Internet.

Ngoài những quyết định trên, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cắt đường truyền đại lý Internet vào giờ đóng cửa theo quy định của chính quyền địa phương. Theo nghị định 97, cơ quan quản lý quy định giờ đóng, mở cửa đại lý Internet là từ 23h đến 6h sáng.

Cũng trong ngày 27/7, Sở Thông tin Truyền thông TP HCM đã gửi công văn số 925/STTTT-BCVT yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến: 1. Báo cáo chi tiết số lượng kèm theo minh họa cụ thể bằng video, hình ảnh của từng hành vi mang tính bạo lực có xuất hiện trong trò chơi trực tuyến đang cung cấp theo 3 nhóm tiêu chí với các hành vi bạo lực theo phân loại của Sở (xem tiêu chí tại đây ). 2. Trên cơ sở tổng số hành vi bạo lực, mức độ bạo lực của từng hành vi và của toàn bộ trò chơi, yêu cầu doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp của trò chơi với người chơi thuộc các nhóm lứa tuổi: nhỏ hơn 6 tuổi, từ 6 đến 11 tuổi (dưới 12 tuổi), từ 12 đến 15 tuổi (dưới 16 tuổi), từ 16 đến 18 tuổi (dưới 18 tuổi), trên 18 tuổi và không phù hợp với bất kỳ nhóm lứa tuổi nào.



Thời hạn cuối để doanh nghiệp gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông là ngày 2/8.

Hoàng Huy