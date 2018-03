Cuộc thi SVgottalent 2012 được Mobiistar chính thức phát động vào ngày 3/12/2012. Theo đó các thí sinh được cung cấp điện thoại của Mobiistar để làm "nhân vật" trong clip cũng như để hỗ trợ quay và biên tập đoạn phim. Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều clip dự thi do các bạn trẻ từ khắp cả nước gửi về. Ngày 21/12/2012, 6 đội xuất sắc lọt vào chung kết đã chính thức lộ diện là Like It, Bò Bụng Bự, F5, Hight5, UES và Ảo Thuật Gia, trong đó 5 đội đến từ TP HCM, đội còn lại từ Hà Nội.

Chương trình gồm ba vòng thi. Vòng đầu tiên "Giáng sinh trắng"“ với nhân vật Touch Kem 432m, vòng hai "Chơi game ít hơn, Tận hưởng nhiều hơn" với nhân vật Touch Kem 462, Touch Kem 452. Và vòng 3 là "Câu chuyện Hoàng tử Lai" với nhân vật Touch Lai 502 cùng với sự hỗ trợ quay và chỉnh sửa của "Thư ký trường quay" Touch Kem 452IPS.

Đặt trọng tâm vào việc giáo dục kiến thức cho các bạn trẻ, ban tổ chức đã thành lập ban giảng huấn gồm các chuyên gia trong lĩnh vực Internet Marketing để hỗ trợ các đội.

Ban tổ chức cùng ban giảng huấn và đại điện các đội.

Ngoài ra, trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, hàng tuần ban tổ chức cũng mời thêm các chuyên gia khác về việc quay, dựng phim, viết kịch bản, truyền thông phim nhằm cung cấp cái nhìn đa chiều về sản phẩm do các thí sinh làm ra thông qua việc nhận xét "sản phẩm" và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Các buổi offline chia sẻ đã thực sự phát huy tác dụng khi chất lượng kịch bản, góc máy, nội dung truyền thông, lượt view của các clip tiến bộ qua từng vòng thi.

Clip vòng hai của nhóm F5 đã được ban tổ chức đánh giá là phim ngắn có nội dung rõ ràng kèm cao trào và xử lý tình huống. Tuy chất lượng hình ảnh không tốt bằng những nhóm khác, nhưng nó ra "đúng chất" phim ngắn. Đại diện đội F5 cho rằng biết qua cuộc thi cả nhóm đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm về sự sáng tạo, về cách diễn xuất, cũng như cách thức truyền thông hiệu quả.

Buổi offline công bố 6 đội vào vòng chung kết SVgottalent 2012.

Với chiến lược truyền thông hiệu quả, đội Hight5 đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc của cuộc thi với tổng view là 87.799. Đội sẽ chia sẻ "chiêu thức" cùng các phương pháp truyền thông để đạt được chiến thắng với số view kỷ lục vào buổi lễ trao giải được tổ chức vào ngày 26/1/2013.

Hình ảnh 6 đội vào vòng chung kết SVgottalent 2012 xem tại đây. Xem các clip và tin tức về cuộc thi SVgottalent tham khảo tại:

- Website: http://svgottalent.vn/the-le-cuoc-thi/

- FanPage: http://www.facebook.com/mobiistar

Minh Trí