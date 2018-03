Ảnh Obama ôm vợ được 'like' nhiều nhất trên Internet

Trước sự tò mò của nhiều người về sự ra đời của bức ảnh, trang công nghệ Gizmodo đã trò chuyện với tác giả - phóng viên ảnh Scout Tufankjian.

Bức ảnh phá mọi kỷ lục trên Facebook và Twitter.

- Cô có thể kể đôi chút về bản thân?

- Tôi theo đuổi sự nghiệp chụp ảnh được 13 năm, bắt đầu ở Bắc Ireland (khi tôi 18 tuổi, tôi muốn đến nơi nào đó nói tiếng Anh nhưng chi phí cuộc sống rẻ hơn ở London). Từ đó, tôi đã ghi lại nhiều sự kiện mang tính quốc tế như cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011 hay động đất ở Haiti...

- Cô đã chụp ảnh cho Barack Obama được bao lâu?

- Năm 2006, tôi được yêu cầu tới New Hampshire (Mỹ) ghi lại buổi ký tặng sách của ngài thượng nghị sĩ đến từ Illinois và quyết định dành 2,5 năm tiếp theo để tường thuật cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông. Tôi trở thành phóng viên ảnh duy nhất theo đuổi từ đầu đến cuối chiến dịch tranh cử của Obama năm 2008. Khi mọi việc kết thúc, tôi xuất bản cuốn Yes We Can: Barack Obama's History- Making Presidential Campaign (Chúng ta có thể thay đổi: Cuộc tranh cử lịch sử của Barack Obama). Sau đó tôi trở lại với công việc phản ánh các sự kiện quốc tế của mình.

Tôi bắt đầu chụp ảnh cho chiến dịch mới của Obama vào tháng tháng 8/2012. Tôi nghĩ họ vẫn nhớ những gì tôi đã làm năm 2008 nên gọi tôi khi cuộc đua bước vào giai đoạn nước rút. Có hai nhiếp ảnh gia là tôi và Christopher Dilts.

- Bức ảnh "Thêm 4 năm" ra đời như thế nào?

- Ảnh được chụp ở Dubuque, Iowa (Mỹ) vào ngày 15/8. Iowa luôn là nơi có ý nghĩa đặc biệt với gia đình Obama bởi chính tại đây, ông đã giành chiến thắng trước thượng nghị sĩ Hillary Clinton để trở thành đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 2008. Trước đó, Obama và Đệ nhất phu nhân đã xa nhau vài ngày. Tôi cũng mới cưới gần đây nên tôi cảm nhận được mối quan hệ của họ, vì thế tôi cố gắng ghi lại hình ảnh của họ như một cặp vợ chồng hơn là những người của công chúng.

- Cô đã chụp bao nhiêu ảnh vào khoảnh khắc đó? Vì sao cô lại chọn bức ảnh này?

- Tôi chỉ chụp khoảng 1-2 tấm vào thời khắc ấy. Tôi hoàn toàn không nghĩ nó sẽ trở nên phổ biến đến như vậy. Sự phổ biến đó không nhờ bố cục ảnh mà là việc mọi người cảm nhận thế nào về gia đình Obama.

- Khi chụp, cô có đoán bức ảnh sẽ được sử dụng theo cách này vài tháng sau đó?

- Hoàn toàn không. Tôi thực sự choáng váng. Bạn tôi gửi e-mail cho tôi ngay khi bức ảnh phá kỷ lục trên Twitter. Tôi run rẩy và xúc động khi biết họ chọn nó.

- Cô dùng camera và ống kính gì để chụp?

- Tôi chụp với Nikon D3 và ống kính một tiêu cự 85 mm 1.4. Tôi thường dùng ống một tiêu cự (tôi có ống 80-200 nhưng chẳng mấy khi sử dụng). Phần còn lại trong bộ đồ nghề của tôi là máy D700, ống 28 f1.8, 28 f2.8, 35 f2 và 50 f1.4. Tôi cũng mượn máy D800 của Nikon với tiếng click êm để không làm ảnh hưởng đến những khoảnh khắc riêng tư.

- Cô có thể chia sẻ một số bí quyết chụp ảnh tự nhiên?

- Lời khuyên của tôi là đừng lên kế hoạch trước quá kỹ lưỡng. Nếu lập một danh sách những thứ cần chụp, bạn có thể bỏ lỡ điều gì đó tuyệt vời. Robert Capa từng nói điều quan trọng nhất khi chụp ảnh báo chí là phải yêu quý mọi người và thể hiện cho họ biết rằng bạn yêu họ. Nếu bạn thực sự quan tâm đến mọi người, công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Một khoảnh khắc tự nhiên của Barack Obama trong quán bia.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua sự may mắn. Như ảnh Obama trong quán bia, tôi chỉ đơn giản xuất hiện đúng lúc và camera được gắn ống kính phù hợp, điều không phải lúc nào xảy ra.

Cậu bé làm nền trong bức ảnh của Obama bỗng trở thành nhân vật chính bởi sự hồn nhiên đáng yêu.

Và đôi khi, thật xấu hổ, tôi thậm chí không nhận ra điều gì đang diễn ra cho tới mãi về sau, chẳng hạn tấm hình cậu bé hôn bạn (được đăng trên trang bìa Gawker). Đáng lẽ tôi sẽ nói tôi thấy điều đang xảy ra, nhưng không, tôi hoàn toàn không biết.

Châu An