Sự kiện công nghệ nổi bật tháng 1/2013 / Cuộc đua ai nhanh hơn và những kẻ đe dọa Android

Theo số liệu mới nhất của IDC, trong năm 2012, các nhà sản xuất trên toàn thế giới đã xuất xưởng 722 triệu smartphone, chiếm tới 60,1% trên tổng số 1,2 tỷ thiết bị kết nối thông minh (bao gồm PC, máy tính bảng và smartphone). IDC dự đoán, tỷ lệ này còn tiếp tục tăng tới 67% vào năm 2017, với lượng smartphone xuất xưởng sẽ tăng gấp đôi năm vừa qua.

Rõ ràng, với ưu thế nhỏ, nhẹ bỏ gọn trong túi, hiệu năng tính toán ngày càng cao, khả năng kết nối liên tục cùng môi trường băng thông rộng không dây Wi-Fi, 3G/4G phủ sóng khắp nơi, những chiếc smartphone đang dần trở thành thiết bị phải có đáp ứng nhu cầu thường xuyên lướt web, check mai, truy cập mạng xã hội, gửi tin nhắn... của người dùng mọi lúc mọi nơi. Và không lấy gì làm lạ khi các đại gia công nghệ đều đang dốc toàn lực cho cuộc chiến nóng bỏng này.

Samsung và thế giới còn lại

Samsung sau khi lật đổ ngôi vương di động của Nokia vào năm ngoái, giờ đây nổi lên như là một nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới cùng với sự thành công của dòng điện thoại thông minh Galaxy S. Không riêng gì Apple, nhiều nhà sản xuất smartphone khác đã xem sự lớn mạnh của Samsung là mối đe dọa lớn nhất của họ.

Samsung đang nổi lên như là một quyền lực mới. Ảnh: SamsungTomorrow.

Nếu như trước đây Samsung thường tung ra video chế nhạo Apple để “dìm hàng” iPhone mới, thì nay Samsung lại nhận được màn “đá đểu” hội đồng khi tung ra Galaxy S thế hệ 4.

Trước đêm Galaxy S4 ra mắt, Giám đốc tiếp thị Phil Schiller của Apple trong buổi phỏng vấn với thời báo Wall Street Journal đã hết lời chê bai thiết bị Android chỉ là những thứ bình dân, sử dụng bất tiện và đầy lỗi. Hành động này được xem là khá bất thường vì Apple vốn có truyền thống kiệm lời với báo giới. Trong khi đó LG và HTC lại có những màn quảng cáo chơi trội để “dìm hàng” Samsung.

Đồng hương LG đặt một biển quảng cáo to đùng nằm ngay phía trên biển quảng cáo sự kiện ra mắt Galaxy S4 của Samsung tại quảng trường thời đại ở New York (Mỹ). Quảng cáo của LG cũng trình bày cùng phong cách như Samsung, với nội dung "LG Optimus G is here 4 you now", mang thông điệp rất rõ ràng, smartphone cao cấp LG Optimus G đã có rồi, ý là khỏi đợi Galaxy S4.

Nhà sản xuất Đài Loan, HTC, thì huy động một đội quân mặc những bộ trang phục mang hình ảnh quảng cáo HTC One đã ra mắt từ tháng trước, phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí cho những khách mời đứng chờ vào hội trường tham dự sự kiện của Samsung.

Nokia cũng nhanh chân tham gia vào màn "đá đểu" hội đồng này. Trên trang Twitter của công ty điện thoại Phần Lan xuất hiện những thông điệp ám chỉ Samsung sao chép những tính năng và bắt chước trải nghiệm người dùng mà Nokia áp dụng cho dòng Lumia. Thậm chí, mới đây Nokia còn có đơn nộp lên tòa phúc thẩm của Mỹ ủng hộ yêu cầu của Apple về một lệnh cấm bán một loạt các sản phẩm Samsung tại thị trường Mỹ.

Cả làng công nghệ đang đứng ngồi không yên trước những bước nhảy vọt của Samsung. Theo hãng nghiên cứu Strategy Analytics, Samsung chiếm 30% thị phần smartphone với 213 triệu máy xuất xưởng trong năm 2012, vượt xa Apple với 19% thị phần. Nghiên cứu chỉ ra rằng, dải sản phẩm rộng, đa dạng từ Galaxy Note II cao cấp cho tới mẫu Galaxy Y thuộc phân khúc rẻ hơn đã đem đến thành công cho Samsung.

Những “mưu toan” nền tảng

Cuộc chiến phần cứng gần như đã “chạm ngưỡng” khi các nhà sản xuất dường như đã cạn kiệt ý tưởng. Những “bom tấn” Galaxy S4, iPhone 5, hay One không tạo ra được những bước đột phá mới mà chỉ là những bản nâng cấp. Chính vì thế, phần mềm lại được quan tâm hơn bao giờ hết.

Đội quân Android dù đang tiến nhanh về phía trước nhưng việc nhà sáng lập nền tảng đã chiếm hơn 70% thị phần hệ điều hành di động này, Andy Rubin, từ nhiệm, cho thấy đã tới thời Android phải đương đầu với những thách thức mới.

Cất cánh từ nền tảng Android, nhưng Samsung đã nhanh chóng vượt qua cái bóng của con đẻ của Google. Thương hiệu Galaxy S đang phủ mờ dần cái tên Android dù nhà sản xuất Hàn Quốc vẫn song hành cùng nền tảng mở này. Trong khi đó Tizen đang được phát triển và canh bạc mới chính là để Samsung giảm dần sự lệ thuộc vào Google.

Dĩ nhiên Google khó có thể hài lòng về điều đó, và việc người điều hành Chrome là Sundar Pichai được giao trọng trách quản lý cả Android phải chăng là để tạo bước đột phá mới cho cả hai nền tảng của người khổng lồ Internet trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Thiết bị dựa trên các nền tảng di động mới Ubuntu, Firefox OS, Tizen đã được trình làng tại MWC 2013 diễn ra tháng trước. Apple chuẩn bị phát hành iOS 7 hứa hẹn đem đến những sự bất ngờ mới về trải nghiệm người dùng. Blackberry Z10 dù đã thất bại trong màn ra mắt tại thị trường Mỹ, nhưng con bài chiến lược Q10 với bàn phím cứng QWERTY truyền thống của BlackBerry vẫn chưa được tung ra.

Nhiều nhà quan sát đã dự đoán Chrome OS và Android có thể được hợp nhất. Đó là bởi, Google đang ra sức củng cố vị thế trên thị trường di động nhưng không giấu tham vọng tấn công mạnh vào địa hạt PC, nơi Microsoft đang trị vì cùng Intel.

Trong khi đó thị trường PC vẫn tiếp tục ảm đạm, và nhiều nhà sản xuất đã lên tiếng đổ lỗi tại Windows 8 chứ không phải vì lý do phần cứng. Samsung thậm chí còn so sánh Windows 8 với “thảm họa Vista”. Chủ tịch Jim Wong của Acer trong khi thể hiện sự không hài lòng với Windows 8 lại tỏ ra phấn khích trước sự tăng trưởng của nhóm máy Chromebook được hãng tung ra từ cuối năm ngoái. HP cũng đã ra mắt Chromebook vào tháng trước. Asus thì cho rằng Microsoft cần cải tiến chức năng hỗ trợ màn hình cảm ứng. Và mọi mong đợi lại hướng về Windows Blue.

Và trận chiến “có thể đeo”

Cuộc cách mạng nền tảng di động sẽ kéo theo những trận chiến mới. Smartphone đang là chiến trường nóng, nhưng những thông tin về kính thông minh, đồng hồ thông minh trong tháng hứa hẹn mở ra trận chiến thiết bị điện toán có thể đeo (wearable computing) không kém phần khốc liệt. Apple được cho là đang hợp tác cùng Intel thiết kế đồng hồ iWatch chạy iOS, Samsung thì đang phát triển Galaxy Watch chạy Android. Google đã bắt đầu cung cấp kính thông minh Google Glass cho các chuyên gia công nghệ dùng thử nghiệm. Microsoft cũng đã nộp hồ sơ xin đăng ký bản quyển cho một thiết bị tựa như Google Glass.

Google, Apple và Microsoft đều có lợi thế sở hữu hệ sinh thái khép kín, nhưng “ông lớn” Samsung chắc hẳn không chịu lép vế trong trận chiến mới. Trận chiến “có thể đeo” được khơi mào sẽ đem lại những tương quan mới trên chiến trường di động.

Phan Châu