Cả cố CEO Steve Jobs và Tim Cook đều là lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn đến Apple, biến công ty trở thành "thế lực lớn" trong làng công nghệ. Tuy nhiên, với phong cách và tầm nhìn không hoàn toàn giống nhau, ai mới là người quản lý Apple tốt hơn?

Cultofmac đã có bài so sánh về vấn đề này:

Quản lý tài chính

Vấn đề này phụ thuộc vào cách nhìn. Nếu câu hỏi của bạn là "Ai nhân giá trị của Apple lên nhiều nhất?" thì câu trả lời là Jobs. Còn nếu "Ai giúp Apple đạt giá trị lớn nhất?" thì đáp án là Cook.

Năm 1996, vốn hóa thị trường của Apple đạt 3 tỷ USD. Khi Jobs rời vị trí CEO vào năm 2011, con số này của Apple đã ở mức 347 tỷ USD. Trong 15 năm, Jobs đã tạo ra mức tăng trưởng lên tới 116 lần. Còn dưới bàn tay Cook, Apple đã đạt 922 tỷ đôla vào tháng trước. Như vậy, từ năm 2011 đến 2018, mức tăng "chỉ" 2,7 lần.

Tuy nhiên, điều kiện làm việc của cả hai cũng rất khác nhau. Jobs giúp Apple trở nên nổi tiếng, ăn nên làm ra, còn Cook biến Apple thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới và duy trì nó trong thời gian dài.

Đánh giá của Cultofmac: Cook tốt hơn.

Số lần bê bối

Cả hai không gặp phải những vụ bê bối lớn, nhưng đều có vấn đề riêng. Jobs từng phải giải quyết vấn đề nguyên mẫu iPhone 4 bị đánh cắp, điều kiện làm việc của công nhân Foxconn, ăng-ten iPhone mất sóng và kiểm duyệt nội dung trên App Store. Còn Cook cũng khiến người dùng không hài lòng về Apple Maps "thảm họa", iPhone 6 Plus dễ dàng bị uốn cong, cáo buộc trốn thuế, ngăn chặn FBI mở khóa iPhone hay gần đây nhất là giảm hiệu năng iPhone khi pin chai.

Nếu so sánh, có vẻ những sự cố mà Cook gây ra ít nghiêm trọng hơn so với Jobs. Việc từ chối mở khóa mà FBI yêu cầu suy cho cùng cũng là giải pháp tránh tiền lệ xâm nhập vào smartphone này của chính phủ. Hay hạ hiệu năng iPhone là cách giúp người dùng thiết bị này không bị tắt máy giữa chừng.

Đánh giá của Cultofmac: Cook tốt hơn.

Phúc lợi xã hội

Jobs ít khi tham dự vào các chương trình phúc lợi xã hội (hoặc có thể bí mật làm điều đó). Ông không bao giờ quyên góp số tiền lớn vào các tổ chức từ thiện, ít quan tâm đến các vấn đề môi trường hay nhân quyền.

Tong khi đó Cook khá năng nổ và thậm chí dưới thời ông, Apple trở thành một công ty năng nổ trong vấn đề phúc lợi xã hội. Ông nói về quyền riêng tư, quyền đồng tính và cải cách nhập cư. Ông cũng thúc đẩy những cải mang tính bền vững cho nhân viên hay cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng, ủng hộ người khuyết tật...

Đánh giá của Cultofmac: Cook tốt hơn.

Quảng cáo

Dưới thời Cook, Apple tạo ra những quảng cáo chất lượng, nhưng để khiến người ta nhớ mãi phải kể tới những clip của Jobs: "Think Different" làm mọi người say mê ngay cả khi Apple chưa có bất kỳ sản phẩm mới nào để bán; "Get a Mac" được nhắc đến nhiều năm sau đó; những quả bóng nhảy múa trên nền phẳng trong chiến dịch quảng cáo iPod và iTunes...

Đánh giá của Cultofmac: Jobs tốt hơn.

Thách thức khi thành CEO

Jobs đã đưa Apple trở lại trước bờ vực phá sản. Trước đó, công ty đối mặt với vấn đề thiếu hụt tiền mặt trầm trọng, các mô hình kinh doanh cũng không thế áp dụng. Có thể nói, không có Jobs là không thể có Apple ngày nay.

Cook lại khác, ông tiếp quản công ty trong giai đoạn hưng thịnh. Dù đối mặt với những nghi ngờ về khả năng thành công, ông đã chứng tỏ năng lực của mình và đưa Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Dù có công lao lớn, ông vẫn chưa gặp nhiều thách thức như CEO tiền nhiệm.

Đánh giá của Cultofmac: Jobs tốt hơn.

Sản phẩm mới

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Cook lần lượt cho ra smartwatch đầu tiên của Apple và nhanh chóng trở thành đồng hồ phổ biến nhất thế giới Apple Watch, iPhone X màn hình tràn viền, loại bỏ phím Home truyền thống hay giắc cắm tai nghe 3,5 mm, tai nghe AirPods, bút stylus Apple Pencil...

Thế nhưng, nó chưa là gì so với iMac G3 đầy màu sắc, iMac G4 thiết kế nhôm nguyên khối, MacBook Air, iPod, iTunes Store, iPhone, App Store và iPad. Tất cả đều mang tới thành công cho Apple. Tất cả đều tạo ra dưới bàn tay Jobs. Đó là chưa kể dưới thời ông, việc kiểm chất lượng sản phẩm "hoàn hảo" trước khi cho ra mắt là điều bắt buộc có.

Đánh giá của Cultofmac: Jobs tốt hơn.

Sự thất bại

Cả Jobs lẫn Cook đều có những sản phẩm không thành công. Tuy nhiên, dù thất bại, chúng vẫn để lại dấu ấn cho thế giới công nghệ. Jobs có Macintosh bản kỷ niệm lần thứ 20 , chuột "hockey puck" của iMac G3, G4 Cube, iPod Hi-Fi, điện thoại ROKR với Motorola, MobileMe và mạng xã hội Ping.

Ở thời đại của Cook có "thảm họa" mang tên Apple Maps, trợ lý ảo Siri đáng thất vọng, album U2 bị phê bình, chiếc ốp lưng iPhone Smart Battery Case bị chê cồng kềnh, MacBook Pro Touch Bar và HomePod chưa được đón nhận.

Đánh giá của Cultofmac: Hòa.

Đối thủ

Khi Jobs quay lại Apple năm 1996, ông phải đối mặt với một Microsoft đứng đầu phần mềm và game, sau đó là Google những năm 2000. Khi đó, hai ông lớn này muốn định hướng việc xây dựng phần cứng của Apple bằng cách phát triển nền tảng cho chúng. Song, khi đó Jobs lại lựa chọn phát triển hệ điều hành riêng.

Còn hiện tại, Cook gặp phải số lượng đối thủ còn lớn hơn rất nhiều và trải khắp các lĩnh vực do hãng kinh doanh, từ Samsung đến Amazon, Facebook, Google và Microsoft. Để duy trì việc đứng đầu, công việc của CEO này khó khăn hơn.

Đánh giá của Cultofmac: Cook tốt hơn.

Những phát biểu

Khi xuất hiện trước mỗi sự kiện, Jobs luôn có những phát biểu mang đậm tính cá nhân nhưng có sức cuốn hút kỳ lạ. Có cảm tưởng, những câu nói của ông tạo nên cảm xúc như đang ở trong một buổi biểu biểu diễn nghệ thuật thay vì thuyết trình.

Trong khi đó, phát biểu của Cook vẫn hoành tráng, nhưng chủ yếu là xây dựng thương hiệu cho Apple.

Đánh giá của Cultofmac: Jobs tốt hơn.

Sự ổn định tổng thể

Jobs thừa nhận, Apple luôn đặt cược số phận trên các sản phẩm mới nhất nhưng điều này đôi lần khiến hãng phải trả giá. Cook về cơ bản vẫn điều hành Apple như là "công ty iPhone" nhưng nhờ có quan hệ với các chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối khổng lồ và hệ thống cửa hàng Apple Store, sự ổn định của nó luôn ở mức cao hơn.

Đánh giá của Cultofmac: Cook tốt hơn.

Với kết quả trên (năm chiến thắng và một hòa), có thể thấy Cook đóng vai trò lãnh đạo tốt hơn người tiền nhiệm. Tất nhiên, đây chỉ là so sánh mang tính tham khảo bởi để có được như ngày hôm nay, công lao của Jobs trong việc đưa các dòng sản phẩm Apple lên tầm cao là lớn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, việc của Cook là duy trì tính ổn định và phát triển sản phẩm cũng như các chiến lược kinh doanh.

