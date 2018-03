Steve Jobs từ chức CEO của Apple / Vài nét về người 'kế nghiệp' Steve Jobs

Steve Jobs là một trong những CEO bậc nhất hiện nay nhờ con mắt tinh tường và khả năng dẫn dắt Apple lên đến đỉnh cao của sự thành công. Tuy nhiên, trong một tuyên bố bất ngờ hôm nay, ông đã chính thức rời bỏ cương vị này để nhường lại cho Tim Cook. Dù Jobs sẽ vẫn tiếp tục công việc tại Apple dưới chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng nhiều chuyên gia dự đoán công ty có trụ sở tại Cupertino, California, Mỹ sẽ rất vất vả để tiếp nối thậm chí chỉ duy trì như thời đại của Jobs.

Tên tuổi của Steve Jobs gần như gắn liền với mọi thành công của Apple. Ảnh: Fortune.

Là người sáng lập nên Apple và cũng là nhân vật có tầm quan trọng nhất trong thời kỳ phục hưng của hãng trong hơn một thập kỷ qua nhưng mối "lương duyên" giữa Jobs và Apple đã gặp rất nhiều sóng gió, thậm chí là cả gián đoạn.

Thành lập công ty năm 1976 nhưng chỉ vì một quyết định sai lầm, Jobs đã phải "khăn gói" rời chính công ty của mình năm 1985. Tuy nhiên, tình yêu và niềm say mê đã khiến ông quay trở về với "đưa con cưng" năm 1996 và bắt đầu thời kỳ phục hưng một Apple đang xuống dốc vài năm sau đó.

Không quá khi nói rằng Steve Jobs là "linh hồn" của Apple hiện nay và việc thiếu vắng ông trên cương vị CEO sẽ khiếp Apple gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Computerworld cho rằng Apple sẽ vẫn có các phương án chuẩn bị ngắn hạn và nếu thay đổi thực sự có, nó sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm tới.

Tài năng của người thay thế, Tim Cook là điều đã được thể hiện trong những lần ông lên nắm quyền thay. Thế nhưng, Apple trong tương lai vẫn sẽ thay đổi nhiều so với thời của Jobs. "Đó sẽ là những Apple rất khác nhau", Rob Enderle của Enderle Group bình luận.

Dưới đây là một số điểm nổi bật và sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của Jobs tại Apple đến nay.

Năm 1971: Gặp Steve Wozniak, người mà sau này cùng Jobs thành lập công ty lớn nhất thế giới hiện nay, Apple.

Năm 1976: Jobs và Wozniak bỏ ra 1.750 USD với khát khao xây dựng mẫu máy tính đầu tiên mang tên Apple 1. Không lâu sau đó, cả hai cùng với Ronald Wayne thành lập nên công ty Apple Computer. Tuy nhiên Ronald Wayne đã bán cổ phần của mình chỉ hai tuần sau đó.

Cũng trong năm 1976, Jobs và Wozniak chính thức tung Apple 1 ra thị trường với giá 666,66 USD, máy tính đầu tiên có bộ nhớ chỉ đọc (ROM - Read Only Memory), giúp các máy có thể tải các chương trình từ nguồn bên ngoài.

Jobs và Wozniak là hai đồng sáng lập Apple. Ảnh: Engadget.

Năm 1977: Apple ra mắt Apple II, máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới được sử dụng rộng rãi.

Năm 1980: Ra mắt Apple III và giá cổ phiếu của công ty này có giá từ 22 đến 29 USD ngay trong ngày đầu tiên giao dịch.

Năm 1981: Bắt đầu nghiên cứu phát triển Macintosh.

Năm 1983: Mời John Sculley về làm chủ tịch, giám đốc điều hành của Apple. Đây được cho là một trong các bước đi sai lầm nhất của Steve Jobs trong sự nghiệp của mình. Với mục đích mời người tài về để dẫn dắt công ty đến các mốc thành công lớn hơn nhưng chính người này đã khiến Jobs phải "khăn gói" rời Apple.

Năm 1983: Công bố chuột máy tính Lisa nhưng không thành công trên thị trường.

Năm 1984: Apple ra mắt Macintosh và chiến dịch quảng cáo đầy phô trương trong trận đấu bóng chày Super Bowl vào chủ nhật, thời điểm giá quảng cáo đắt nhất tại Mỹ.

John Sculley (đứng giữa) có thể coi là sai lầm lớn nhất về nhân sự của Jobs trong sự nghiệp. Ảnh: Businessweek.

Năm 1985: Sau một cuộc cãi cọ trong phòng họp với Sculley, Jobs đã phải từ chức và rời bỏ công ty cùng 5 nhân viên trung thành. Cùng năm này, Jobs đã tự mở công ty Next Inc. để phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. Công ty sau đó đổi tên thành Next Computer Inc.

Năm 1986: Mua Pixar từ George Lucas với giá khoảng gần 10 triệu USD. Công ty sau đó đã đổi tên thành Pixar Animation Studios.

Năm 1989: Next ra mắt mẫu NeXT Computer có giá 6.500 USD, model còn được biết với cái tên The Cube. Máy đi kèm với một màn hình đơn sắc nhưng thất bại trên thị trường.

Năm 1996: Apple mua lại Next với giá 427 triệu USD, Jobs trở thành cố vấn cho chủ tịch Apple lúc này là Gilbert F. Amelio.

Minh Phương