Từ hôm qua (6/12), một số người đang sử dụng iPhone khóa mạng cho biết thiết bị của mình không thể kích hoạt trở lại sau khi cập nhật iOS, đổi sim hoặc khôi phục cài đặt gốc cho máy. Tuy nhiên, những người bị ảnh hưởng nhiều hơn là dân buôn, khi tất cả đồng loạt cho biết không thể kích hoạt iPhone khóa mạng mới bằng sim ghép. Đối với máy mới, sim ghép gần như vô tác dụng và thông báo "sim không được hỗ trợ" hiển thị trên màn hình iPhone khi bị gắn vào máy.

Sim ghép "thần thánh" phiên bản 2 lại tiếp tục bị khóa.

Trong khi đó, những iPhone khóa mạng đang dùng bình thường với sim ghép sẽ không bị ảnh hưởng. Theo một người kinh doanh sim ghép tại Hà Nội, những ai đang sử dụng iPhone khóa mạng tốt nhất nên "giữ nguyên hiện trạng", tức là không được cập nhật phần mềm, khôi phục cài đặt gốc... để tránh việc iPhone biến thành "cục gạch".

Tại Việt Nam, sim ghép xuất hiện khá lâu, nhưng mãi đến đầu năm nay, sim ghép loại mới được ví là "thần thánh" mới xuất hiện. Sim này có giá 150.000 đồng đến 300.000 đồng, có xuất xứ từ Trung Quốc, có thể khắc phục toàn bộ lỗi với iPhone khoá mạng như như kiểm tra tài khoản *101#, hiển thị danh bạ hay gọi Facetime..., giúp chúng hoạt động hệt như máy quốc tế. Tuy nhiên, sim này đã bị Apple đưa vào "danh sách đen" khiến nhiều người "than trời" vào tháng 10 vừa qua.

Phiên bản tiếp theo của sim ghép "thần thánh" này lại tiếp tục xuất hiện vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, với sự can thiệp của Apple, sim mới "chết yểu" sau thời gian ngắn tồn tại.

Sim ghép là một bản vi mạch dùng để lắp chung với thẻ sim nhằm "qua mặt" iPhone khóa mạng, tức là iPhone chỉ dành cho một thị trường nhất định (như Mỹ, Nhật Bản...) do nhà mạng ở đó phân phối. Việc sử dụng sim ghép từ lâu không được chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tìm đến iPhone khóa mạng do chi phí rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng hoặc bản xách tay quốc tế (đã mở khóa mạng).

Vẫn chưa có thông tin về sim ghép thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, với động thái mạnh tay của Apple, nhiều khả năng tần suất sim ghép bị vô hiệu hóa thời gian tới sẽ cao hơn. Do đó, người dùng tốt nhất nên lựa chọn iPhone chính hãng, hoặc hàng xách tay phiên bản quốc tế nếu không muốn gặp nhiều phiền phức, thậm chí là mua "cục chặn giấy" với giá cao.

Bảo Lâm