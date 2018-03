Samsung ra mắt Bada hoành tráng tại VN

Nhân sự kiện ra mắt hệ điều hành Bada tại Việt Nam, Samsung cũng đồng thời phát động cuộc thi phát triển ứng dụng mang tên "Samsung bada - Developer challenge". Cuộc thi là cơ hội cho các nhà phát triển ứng dụng Việt giành được một phần của tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ 450 triệu đồng, trong đó có giải đặc biệt trị giá một tỷ đồng và 3 giải nhất mỗi giải trị giá 100 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng khác. Các phần mềm này sẽ được phát triển bằng cách sử dụng những tính năng của Bada và dành cho những thiết bị chạy trên nền tảng này.

"Samsung bada - Developer challenge" là một trong những cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay dành cho các nhà phát triển ứng dụng di động tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hưng.

Thời hạn đăng kí cuộc thi là từ ngày 3/7 cho tới trước 0h ngày 25/9/2010 và thời hạn để nhận bài dự thi vòng sơ khảo là trước 5h chiều ngày 25/9/2010. Vòng chung khảo, thuyết trình và trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2010. Người dùng tham gia dự thi bằng cách đăng ký một tài khoản tại trang web: developer.bada.com/challenge/Vietnam. Tại đây, các thí sinh sẽ được cung cấp đầy đủ bộ phát triển công cụ (SDK), giao diện lập trình giả lập (API), các chương trình tìm lỗi (Debugger) và các mẫu mã lập trình (Sample Code).

Các chủ đề chính của cuộc thi bao gồm: vui chơi giải trí, cuộc sống muôn màu, tiện tích thời thượng và văn phòng di động. Ở vòng sơ khảo các phần mềm phải đáp ứng được các điều khiện bao gồm việc có thể chạy trên môi trường giả lập, sử dụng được với hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam, không vi phạm bản quyền.

Tại vòng chung khảo, tiêu chí chấm giải như sau:

STT Tiêu chí Thang điểm Hệ số 1 Tính độc nhất 1-10 25% 2 Tính thương mại 1-10 15% 3 Tính ứng dụng 1-10 20% 4 Đơn giản, dễ sử dụng 1-10 20% 5 Thiết kế 1-10 10% 6 Tính dân tộc (VN) 1-10 10%

Lập trình viên có thể tham khảo và trao đổi kinh nghiệm trên các diễn đàn công nghệ, diễn đàn của riêng Bada hoặc các hỗ trợ trực tiếp từ Samsung.

Các phần mềm, ứng dụng chạy trên Baba viết bằng ngôn ngữ C++, khác so với của iOS là C và Android là Java.

Ứng dụng dự thi sẽ được chạy thử trên môi trường giả lập và trên thiết bị thật. Dựa trên các tiêu chí đánh giá của cuộc thi, ban giám khảo sẽ chọn ra các ứng dụng xuất sắc nhất để trao giải.

Tuấn Hưng