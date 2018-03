Hầu hết thẻ thanh toán tại Việt Nam vẫn sử dụng công nghệ từ, độ bảo mật kém hơn so với công nghệ chip (các vi mạch điện tử). Các thông tin như số thẻ, số tài khoản thậm chí đến số CVV đều được in trực tiếp lên thẻ khiến nguy cơ bị sao chụp, đánh cắp tài khoản tăng cao sau mỗi lần thanh toán. Mặt khác, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ không cần mã PIN, do đó thông tin thẻ của bạn có thể bị lấy cắp và tin tặc đang thực hiện giao dịch ở đâu đó.

Nhiều người dùng Việt hiện nay đều chưa ý thức được sự nguy hiểm của việc vô tình để lộ thông tin thẻ khiến kẻ xấu có thể lợi dụng dễ dàng.

Rất nhiều người dùng Việt không xóa hoặc che mờ số CVV đằng sau thẻ tín dụng, đây là dãy số rất quan trọng khi thanh toán và dễ dàng bị hack tài khoản.

Ví dụ, khi thanh toán ở nhà hàng, khu mua sắm, nhiều người dùng giao thẻ cho nhân viên và không theo dõi sát sao quá trình quẹt thẻ. Các thông tin khi đó đều có thể bị chụp lại và dùng để thanh toán qua mạng. Ngoài ra, việc không đề phòng đã khiến nhiều người dùng mất thông tin thẻ trên các trang web xấu, không đáng tin cậy. Đây là lý do khiến thẻ thanh toán hiện nay vẫn đang tiềm ẩn nhiều mối lo về bảo mật khiến độ an toàn chưa thể đạt được 100% yên tâm cho người dùng và cho tài khoản của mình.

Samsung Pay đã ra đời như một giải pháp thay thế tối ưu, khắc phục những nhược điểm về tính bảo mật của các loại thẻ từ. Chỉ với 3 bước đơn giản là vuốt khởi động – xác thực – chạm thanh toán, Samsung Pay giúp đơn giản hóa việc thanh toán tối đa. Cùng với việc cho phép cài đặt đến 10 thẻ ngân hàng, người dùng chỉ cần ra đường với một chiếc smartphone của Samsung mà không cần thêm bất kì phụ kiện thanh toán nào.

Tuy nhiên yếu tố then chốt, giúp người dùng an tâm tuyệt đối khi sử dụng Samsung Pay làm giải pháp thay thế việc thanh toán bằng thẻ từ và tiền mặt chính là cơ chế bảo mật tối ưu.

Công nghệ Tokenization sẽ đóng vai trò thay thế cho số thẻ, số CVV và không thể can thiệp để truy ngược thông tin ban đầu. Thế nên, dù hacker hay kẻ xấu có lấy cắp được chuỗi số token, thậm chí hack máy quẹt thẻ, điện thoại cũng không thể truy xuất được thông tin thẻ gốc.

Tiếp đến là bảo mật Samsung KNOX, liên tục kiểm tra sự toàn vẹn của các thiết bị, giúp phát hiện việc gian lận trong quá trình vận hành như cài cắm virus, phần mềm nghe lén, chip sao chụp thông tin… Nếu smartphone không may bị mất hoặc đánh cắp, Samsung KNOX sẽ giúp chủ nhân khoá hoặc xoá thẻ trên ứng dụng từ xa một cách dễ dàng.

Khả năng bảo mật như vậy đã giúp Samsung Pay chinh phục được nhiều thị trường trên thế giới. Hiện đã có hơn 150.000 người đăng kí, 85.000 thẻ được cài đặt và 120.000 lượt giao dịch tại Việt nam chỉ sau 2 tháng ra mắt. Samsung đã đề ra mục tiêu đến năm 2020, cứ 3 người dùng smartphone của Samsung sẽ có một người sử dụng Samsung Pay làm giải pháp thanh toán.

Trung Văn