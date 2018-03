Một quan chức của Samsung cho biết, điện thoại và máy tính bảng cao cấp nhất của họ sẽ được bán vào khoảng cuối tháng 5 tới. Galaxy S II có giá gần 16 triệu đồng và Galaxy Tab 10.1 là trên 16 triệu đồng.

Điện thoại Samsung Galaxy S II sở hữu thiết kế mỏng hơn nhiều so với iPhone 4 (8,5 mm so với 9,4 mm), chạy Android 2.3, sử dụng chip lõi kép tốc độ từ 1 đến 1,2 GHz, bộ nhớ RAM lên đến 1 GB cùng màn hình Super AMOLED Plus 4,3 inch cho hình ảnh sắc nét.

Samsung Galaxy S II ở Việt Nam.

Còn máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 cũng được thiết kế siêu mỏng, sử dụng chip lõi kép và hệ điều hành Android 3.0.

Máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 có giá trên 16 triệu đồng.

Thế Mạnh (Ảnh: Hà Mai)