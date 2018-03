Số lượng thiết bị di động kích hoạt trong kỳ lễ cuối năm, từ 19/12 đến 25/12.

Theo số liệu vừa được Flurry Analytics công bố, một tuần trước và trong lễ Giáng sinh, số lượng người mua thiết bị di động chủ yếu lựa chọn sản phẩm của hai thương hiệu Apple và Samsung với 44% và 26% tương ứng. Các thiết bị được mua sắm là điện thoại thông minh và máy tính bảng.

iPhone X không phải là iPhone được mua nhiều nhất.

Cụ thể, tỷ lệ kích hoạt thiết bị mới của Samsung đã tăng 5% so với năm ngoái, trong khi Apple vẫn giữ nguyên. Không phải là iPhone 8 hay iPhone X, iPhone 7 và iPhone 6 mới là thiết bị được nhiều người mua sắm nhất trong kỳ lễ vừa qua, với 15,1% và 14,9% tương ứng. iPhone X đứng vị trí thứ ba với 14,7% trong khi iPhone 8 và iPhone 8 Plus "khiêm tốn" hơn với 8,1% và 8,7%.

Theo GSMArena, việc bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus chưa được người dùng đón nhận nhiều là do nó không có nhiều thay đổi so những mẫu đời cũ hơn. Những ai muốn tiết kiệm chi phí sẽ mua iPhone 7 hoặc iPhone 6, trong khi số người muốn nâng cấp sẽ lựa chọn iPhone X.

Google đã không có mặt trong danh sách này, trong khi Vivo lần đầu tiên chen chân vào top 8. Trong bảng xếp hạng này, có tới 4 thương hiệu đến từ Trung Quốc, gồm Huawei (5%), Xiaomi, Oppo (cùng 3%) và Vivo (2%).

Số người dùng lựa chọn thiết bị di động dựa trên kích thước màn hình.

Kỳ lễ năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của phablet (những sản phẩm có kích thước từ 5 inch đến 6,9 inch), khi số lượng người mua chiếm tới 53%, tăng so với 37% của cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, lượng người mua máy tính bảng giảm từ 45% xuống còn 35%. Những mẫu thiết bị dưới 5 inch cũng không còn được quan tâm như trước khi đã giảm từ 8% xuống còn 4%.

