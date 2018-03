Cuốn sách tái hiện lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, đưa Steve Jobs trở thành "vua" công nghệ, ẩn chứa trong đó là những bí quyết lãnh đạo của ông và con đường thành công của Apple.

Steve Jobs - Thiên tài kinh doanh và Câu chuyện thần kỳ về quả táo (Inside Steve's Brain) được viết bởi Leander Kahnev, tác giả chuyên viết về công nghệ và đã phát hành hai cuốn khác về sản phẩm và văn hoá Apple là The Cult of Mac và Cult of iPod. Dưới ngòi bút của Kahnev, nhà đồng sáng lập Apple hiện lên như một thiên tài làm chiến lược, một nhà lãnh đạo tài ba có phong cách độc đáo cũng như những giá trị về kỷ luật sắt và niềm đam mê đã giúp Apple thành công.

Sách điện tử về Steve Jobs được phân phối ở VN để tưởng nhớ ông.

"Với triết lý 'Một người thợ mộc giỏi sẽ không dùng gỗ xấu làm lưng tủ, dù không ai nhìn thấy', các sản phẩm của Apple dưới sự giám sát trực tiếp của Steve Jobs luôn đạt đến sự hoàn mỹ từ ngoài vào đến tận bên trong. Việc trau chuốt từng sợi dây mối hàn đã thấm vào huyết quản của mọi nhân viên. Vì vậy, họ đã cho ra đời nhiều sản phẩm lớn mà không một đối thủ nào bì kịp", ông Hà Thế Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghệ CMC, bày tỏ sự ngưỡng mộ Steve Jobs sau khi đọc cuốn sách trên.

Sự phổ biến của smartphone, tablet, laptop... đang khiến thói quen mua và đọc sách của con người đang giảm đi và sự ra đời của các phiên bản sách điện tử sẽ giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận các tác phẩm lớn ngay trên thiết bị di động.

Steve Jobs - Thiên tài kinh doanh và Câu chuyện thần kỳ về quả táo có giá bìa là 130.000 đồng còn bản điện tử là 26.000 đồng (áp dụng đến ngày 17/10, sau đó có giá 52.000 đồng, tức gần 3 USD). Sách được đọc trên máy tính, laptop, iPad, iPhone, các thiết bị Android, webOS và BlackBerry.

Châu An