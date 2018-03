Sách điện tử lấn sân sách in truyền thống

Trong 12 tháng qua, 23% người tham gia khảo sát hay đọc sách điện tử, cao hơn 16% so với năm 2011, trong khi đó, số lượng người đọc sách in có độ tuổi từ 16 trở lên tại Mỹ trong năm nay đã giảm 5% so với năm ngoái.

Sách điện tử đang ngày được ưa chuộng hơn. Ảnh: Slashgear.

Có 19% người tham gia khảo sát cho biết họ đang sở hữu máy đọc sách điện tử, tăng 9% so với năm 2011. Khoảng 25% tổng số người tham gia đang sở hữu một chiếc máy tính bảng, tăng 10% so với năm ngoái. Theo đó, các thiết bị di động như máy đọc sách điện tử và máy tính bảng được đánh giá là những nhân tố sẽ giúp cho sách điện tử "vượt mặt" sách in truyền thống trong tương lai. Thậm chí, Stephen Baker, một nhà phân tích của công ty NPD, còn nhận định xa hơn rằng máy tính bảng sẽ trở thành công cụ đọc sách điện tử chính trong tương lai, thay thế luôn cho máy đọc sách.

Lee Rainie, Giám đốc của Pew Internet Project, nhận định: "Chúng ta mới đang trong giai đoạn chuyển giao. Đây sẽ là bước chuyển lớn cho ngành công nghiệp xuất bản. Bước chuyển này cũng có thể so sánh như việc các tờ báo truyền thống bị thay thế bởi báo điện tử vào cuối những năm 90 hay Napster tạo ra bước đột phá trong ngành công nghiệp âm nhạc vào đầu năm 2000 vậy".

Khảo sát của Pew được thực hiện trên 2.252 người Mỹ có độ tuổi từ 6 trở lên, từ ngày 15/10 đến 10/11 năm nay.

Thanh Tùng