Windows 8 sẽ chính thức ra mắt cuối tháng này.

Đoạn video quảng cáo đầu tiên về Windows 8 xuất hiện hôm qua trong thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá quốc tế. Dự kiến thời gian tới Microsoft sẽ tiếp tục sử dụng rộng rãi với mục đích thương mại trong các chương trình truyền hình khác.

Có thời lượng khoảng 31 giây, đoạn video lấy số 8 là trọng tâm khi liên tục xuất hiện xen lẫn các cảnh hệ điều hành mới được sử dụng. Màn hình cảm ứng là yếu tố được hãng phần mềm Mỹ quan tâm nhất khi cho thấy khả năng vuốt chạm mượt mà và đặc biệt là các trò chơi như Ninja Fruit vốn chỉ có trên Android hay iOS trước đây.

Clip có sử dụng nhạc nền là bài hát Only Want You của Eagles.

Windows 8 dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào ngày 26/10 tới đây cùng với máy tính bảng Surface do chính Microsoft sản xuất.

Quảng cáo Windows 8 đầu tiên xuất hiện

Minh Phương