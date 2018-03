Người vô gia cư ở Nhật. Ảnh: Worldofstock.

Lúc đó vào khoảng 9h tối. Ông chủ Hiroba mở tấm cửa tróc sơn để đón khách đến ngủ qua đêm với giá rẻ. Mặc dù không có quy định nào về sức khoẻ hay an toàn cho khách trọ, các quán cà phê Internet này dường như rất an ninh. Những con người ở độ tuổi 20-30 luôn giữ khoảng cách với nhau. Một số ăn mặc khá chỉn chu và cho biết họ đến đây vì lỡ xe buýt về nhà. Nhưng hầu hết số còn lại đều đeo túi xách to vì cả gia tài của họ nằm ở đó. Họ không có mái nhà nào để trở về.

Trong vài năm gần đây, các quán cà phê Internet đã trở thành một cộng đồng người vô gia cư lớn. Với 900 yen (chừng 9,7 USD)/đêm, họ thuê một phòng nhỏ khá riêng tư, được tắm gội, xem đầu DVD, uống trà hoặc cà phê. Họ có thể lướt web để viết lên blog của mình những gì đã trải qua trong cuộc sống hoặc kiếm tìm một vài công việc bán thời gian.

Năm ngoái, một cư dân Tokyo 28 tuổi buộc phải bỏ nhà ra đi vì nợ nần chồng chất. Anh bắt đầu viết nhật ký trực tuyến về công việc của mình trong khi thử qua 20 quán cà phê Internet để tìm ra nơi thích hợp nhất. Anh thường kể về thái độ xa cách giữa những người tới đây tìm chỗ trọ. Còn người đọc thì cố gắng động viên anh: "Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua cảm giác này".

Logo của Manga Manboo - hệ thống nhà trọ Internet lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: Flickr.

"Thường thì những người này chỉ ở liên tục trong 3 hoặc 4 đêm, đi đâu đó vài tuần rồi xuất hiện trở lại", Kazuya Konno, nhân viên tại quán Manga Manboo với 186 phòng nhỏ ở phố Shibuya, cho biết. "Họ chẳng bao giờ nói về kế hoạch của họ. Tôi đoán là họ đi làm bất cứ việc gì họ kiếm được".

Manga Manboo có 60 chi nhánh và trở thành hệ thống nhà trọ giá rẻ lớn nhất Nhật Bản. Trên đất nước mặt trời mọc này, có khoảng 1.400 quán Internet cung cấp dịch vụ trọ qua đêm như vậy. Quán đầu tiên xuất hiện hồi cuối những năm 1990.

"Đó là điều dễ hiểu vì loại hình quán này cho thuê phòng trọ với giá rẻ nhất", Konno nói. "Chúng tôi thu 1.500 yen cho mỗi tối. Có vẻ đắt hơn một số nơi khác nhưng khu vực này gần nhà ga".

Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, số người vô gia cư ở nước này vào khoảng 25.000 người, một tỷ lệ khá thấp so với dân số 128 triệu. Nhưng các nhà hoạt động phúc lợi độc lập như Trung tâm hỗ trợ đời sống Moyai cho biết số người không nhà cửa thực sự cao hơn nhiều.

T.H. (theo The Age)