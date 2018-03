FireJewel là món đồ trang sức duyên dáng có hạt pha lê Swarovski sang trọng ở chính giữa. Nhưng nét đặc biệt chính là ánh đèn diode phát quang trong hạt pha lê này làm cô gái trở nên nổi bật. Pin nhỏ xíu được thiết kế khéo léo để không lộ ra ngoài. Giá: 37 USD.

Áo phông nhấp nháy biểu tượng tình yêu

Đôi áo này hiện đủ hàng trái tim khi cặp tình nhân ngồi sát bên nhau, ôm nhau... và sẽ chỉ hiện một hình khi họ xa nhau, ngụ ý rằng "dù xa xôi, trong lòng anh vẫn luôn có em". Giá: 25 USD/đôi áo; 12 USD/ thiết bị cảm biến.

Máy kiểm tra nụ hôn

Đây là trò chơi ngộ nghĩnh của đôi bạn trẻ. Mỗi người sẽ cầm thiết bị này trong tay khi chuẩn bị... chạm môi vào nhau. Nếu bạn đã "hạ cánh", trái tim này sẽ phát ra một luồng hơi ấm và ngân nga điệp khúc của bài hát Love is in the Air. Nếu hai người không làm gì cả, nó sẽ "tru tréo" lên ngay lập tức.

Trái tim ấm nóng

Chiếc gối ôm này được làm bằng lông cừu và giữ ấm trong 45 phút sau khi được đưa vào... lò vi sóng một lúc. Bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm tình yêu trong ngày Valentine lạnh giá này. Giá: 16 USD.

Bông hồng bảo vệ sự sống

Sản xuất từ loại nhựa tránh đạn, bông hồng này sẽ bảo vệ bạn trước các lực tác động mạnh. Nhưng nếu một cô gái tặng bạn món quà này, có lẽ nàng cũng ngụ ý: "Anh cẩn thận nhé, sẽ có nhiều gã giơ nắm đấm ra lắm đấy". Giá: 175 USD.

MP3 "Hai trái tim đập cùng một nhịp"

Hãng Newman (Trung Quốc) giới thiệu chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu là một nửa của trái tim. Bạn có thể dùng chúng riêng biệt để nghe các bản tình ca, sử dụng bề mặt cảm ứng để điều khiển máy. Nhưng thiết bị này đến mùa Valentine năm sau mới ra mắt.

Việt Toàn (theo Dvice)