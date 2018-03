Các nhà sản xuất TV plasma thường gặp khó khăn do sự phức tạp về công nghệ và chi phí cao khi áp dụng chức năng phân giải cao toàn phần đối với sản phẩm màn hình nhỏ hơn 50 inch, trong khi những hãng chế tạo TV LCD đang rất mạnh tay đầu tư vào mảng sản phẩm này, mặc dù giá nói chung đắt hơn.

"Mùa Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng cho phe plasma triển khai các dòng TV 42 inch. Vào thời điểm này năm tới, sẽ không còn sự khác biệt về giá plasma và LCD", nhà phân tích Wanli Wang của hãng nghiên cứu thị trường Credit Suisse nhận định. "Khi sự chênh lệch giá không còn đáng kể, hầu hết người tiêu dùng sẽ chọn màn hình tinh thể lỏng vì độ phân giải cao hơn".

Chuyên gia này cho rằng giá LCD sẽ giảm khoảng 30% hoặc thậm chí nhiều hơn vào năm 2007, so với mức hạ giá 15%-20% của plasma, do nguồn cung cấp tấm màn hình LCD dồi dào. Hồi tháng 8, hãng Sharp là công ty đầu tiên trên thế giới ứng dụng cắt tấm màn hình từ chất liệu tinh thể thế hệ 8, cho phép làm được 8 màn hình 40 inch, so với 3 màn hình của công nghệ tấm nền thế hệ 6.

Hãng khảo sát DisplaySearch dự báo thị trường TV plasma sẽ bắt đầu thu hẹp vào năm 2009 sau khi đạt giá trị đỉnh điểm là 24 tỷ USD vào 2008. Trong khi đó, nhu doanh thu màn hình LCD sẽ đạt 75 tỷ USD trong năm 2008 và tăng tới 93 tỷ USD vào 2010. Xu hướng này có thể khiến những công ty đang đồng thời cung cấp cả 2 dòng sản phẩm LCD và plasma phải xem xét lại chiến lược kinh doanh của họ. Hãng Chunghwa Picture Tubes của Đài Loan (CPT) là một trong những doanh nghiệp như vậy. Họ đã đóng cửa bộ phận kinh doanh màn hình plasma năm nay để chỉ còn tập trung vào LCD. "Chúng tôi không thể chú trọng cùng lúc vào 2 nhóm sản phẩm khác nhau vì chi phí sản xuất quá nặng", Giám đốc tài chính James Wu của CPT cho biết.

Hiện nay, các hãng Hàn Quốc là Samsung và LG cùng với Hitachi của Nhật cung cấp cả LCD và plasma. Matsushista (sở hữu thương hiệu Panasonic) cũng nằm trong số này nhưng thiên về plasma hơn. "Khi tấm màn hình càng to, độ nhạy hình ảnh động càng quan trọng. Ở điểm này thì plasma vẫn mạnh hơn", Chủ tịch Matsushita Fumio Ohtsubo phát biểu. Giám đốc Wu của CPT cũng đồng ý rằng màn hình plasma, đặc biệt là những sản phẩm từ 50 inch trở lên, trội hơn LCD ở một số mặt chất lượng hình ảnh, song ông này cũng nhấn mạnh rằng kích thước mỏng nhẹ sẽ giúp LCD bù lại được tất cả những hạn chế của nó.

"Trên thế giới, rất nhiều công ty với các khoản đầu từ lớn và nhân sự hùng mạnh đang tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ LCD. Vì thế nó sẽ được cải tiến rất nhanh", Wu nhận xét. Còn theo nhà phân tích Wang của Credit Suisse, khoảng 80% chi phí nghiên cứu phát triển màn hình phẳng trên thế giới hiện được chi vào màn hình LCD, 20% còn lại dành cho cả plasma và một số công nghệ khác.

Trong một diễn biến cho thấy nhu cầu đối với TV plasma đang chậm lại, ba nhà sản xuất hàng đầu của Nhật Bản là Matsushita, Hitachi và Pioneer tháng trước đã hạ bớt mức dự báo doanh số bán của họ từ 8% đến 20% từ nay đến hết tháng 3/2007. Các nhà phân tích nhận định, với việc thị phần màn hình 40 inch dần dần bị chiếm lĩnh bởi LCD, sản phẩm plasma sẽ phải chuyển sang cỡ 50 inch hoặc to hơn, nhưng nhu cầu thì vẫn không tăng thêm đáng kể. "Hiện nay, riêng Mỹ chiếm tới hơn 70% nhu cầu tivi plasma từ 50 inch trở lên. Nói cách khác, không có thị trường nào đáng kể cho TV loại này bên ngoài biên giới Mỹ", Giám đốc DisplaySearch Hisakazu Torii nói.

P.K. (theo CNet)