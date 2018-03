Pin ATG dùng thay thế cho MacBook Pro.

Các loại pin của bên thứ ba thường có giá rẻ hơn so với loại chính hãng nhưng chất lượng khôn phải lúc nào cũng được đảm bảo tốt nhất. Hãng bán lẻ nổi tiếng Best Buy vừa đưa ra thông báo thu hồi dòng pin do ATG sản xuất thường dùng để thay thế trong MacBook Pro do lo ngại có thể gây ra cháy nổ. Sản phẩm này cũng đang được bán trên trang web Partstore.

Tổng cộng có khoảng 5.100 mẫu pin nằm trong diện thu hồi. Có hai loại pin với màu trắng và đen tương ứng mang tên mã MC-MBOOK13W và MC-BOOK13B. Logo ATG cũng được in nổi bật phía trên.

Có khoảng 13 khiếu nại về loại pin này được Ủy ban sản phẩm tiêu dùng của Mỹ (CPSC) tiếp nhận. Nội dung các đơn đều cho biết pin trong máy tính của họ bị bốc cháy dù rất máy không gây ra vết bỏng cho chủ nhân.

Sản phẩm của bên thứ 3 thường có giá rẻ hơn chính hãng nhưng không phải lúc nào cũng có chất lượng tốt tương đương.

Vì lý do này, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Mỹ đã kêu gọi ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức. Best Buy cho biết hãng sẽ đền cho những người sử dụng một sản phẩm tương tự nhưng là của Apple. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể còn nhận được thêm một thẻ quà tặng trị giá 50 USD.

Hoài Anh