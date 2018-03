Thẻ nhớ: Dởm lấn thật / Yêu em không quá 10 ngày / Nghẹt thở cùng Sòng bạc hoàng gia / Phim hay trong tháng 1/2007 / Amazon.com vẫn thống trị thị trường trực tuyến

Poster của phim. Ảnh: Flickr.

Kế hoạch BB (Thể loại: Hài)

Trong phim có tựa tiếng Anh Rob-B-Hood, diễn viên Thành Long thử sức trong một lĩnh vực khá mới với một vai phản diện kiểu "3 trong 1". Nhân vật Thongs của Jakie Chan vừa là một tên trộm chuyên nghiệp, tên côn đồ, vừa là con bạc lọc lõi. Thongs và Octopus (Cổ Thiên Lạc đóng) là một cặp tội phạm chuyên phá khóa, trộm tiền két sắt để đánh bạc hoặc bao gái. Một lần vì việc nghĩa, cả hai phá lệ chuyển sang bắt cóc trẻ em lấy 30 triệu USD để cứu thày.

Nạn nhân là một đứa bé chưa đầy năm, con của một nhà tỷ phú. Cả hai vướng phải nhiều tình huống dở khóc dở cười với đứa trẻ. Tuy nhiên, sự hồn nhiên ngây thơ của con trẻ đã đánh thức phần người ở những tên tội phạm tưởng chừng "hết thuốc chữa" này. Kế hoạch BB khởi chiếu tại các rạp Hà Nội trong tháng 2 và tại Hải Phòng từ ngày 5/3.

Nơi tình yêu bắt đầu (Thể loại: Tình cảm, hài)

Poster của phim. Ảnh: Megastar.

Đây là phim đầu tay của Kate Winslet trong lĩnh vực phim hài. Bộ phim có tựa gốc "The Holiday" này kể về hai phụ nữ chưa hề biết mặt nhau, một người ở Mỹ và một người ở Anh nhưng cùng muốn chạy trốn thực tại nên nảy ra ý định đổi nhà cho nhau. Amanda (Cameron Diaz nhập vai) ở California Mỹ làm nghề dựng phim còn Irish (Kate Winslet) ở Rosehill (Anh) là một phóng viên của tờ Thời báo London. Amanda buồn bã vì phát hiện người yêu bắt cá hai tay; còn Irish lại đau đớn vì yêu đơn phương một chàng, bị anh ta lợi dụng rồi bỏ đi cưới người khác mà "quên" không thông báo cho cô.

Gặp nhau ngẫu nhiên trên một diễn đàn trực tuyến, và cả hai từ thông cảm đã đi đến quyết định "đổi gió" bằng cách đổi nhà cho nhau trong hai tuần. Không giờ kỳ nghỉ ngắn ngủi này lại là khoảng thời gian vô cùng quý giá, tạo nên bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời họ. Sức hấp dẫn trong phim của đạo diễn nổi tiếng với các phim sâu sắc về tâm lý phụ nữ Nancy Meyers một phần là nhờ dàn diễn viên tên tuổi: Kate Winslet, Cameron Diaz, tài tử Jude Law và gương mặt hài hước Jack Black...

Thượng đế cũng bó tay (Thể loại: Hài)

Richard cũng mất cả bình tĩnh trước cách xử xự khác người của bố mẹ mình. Ảnh: Millenium.

Chính nhà tâm lý học Richard Clayton (Ron Livingstone đóng), tác giả cuốn sách dạy người khác tiềm chế nỗi tức giận lại rơi vào bế tắc khi phát hiện ra thân thế thực của mình. Cha mẹ đẻ của anh không phải là giới thượng lưu như trước nay anh vẫn đinh ninh mà đó chỉ là những người có công nuôi dưỡng. Song thân thực sự của anh lại những người rất khác người, thành viên của một gánh xiếc rong, với cách xử xự "đến thượng đế cũng phải bó tay".

Truyện phim được viết dựa trên chính cuộc đời người bạn thân của đạo diễn Greg Glienna. Nhân vật ngoài đời có tên thực là Sean M.Dorgan cũng được nhận làm con nuôi từ thuở nhỏ và tìm thấy cha mẹ đẻ của mình năm 1990. Hy hữu ở chỗ nguyên mẫu ngoài đời này cũng xuất hiện ở một số cảnh trong phim là bạn của nhân vật chính Richard và sử dụng ngay tên thật của mình.

Gấu bự và hươu còi (Thể loại: Hoạt hình)

Poster của phim. Ảnh: Harpercollinschidren.

Bộ phim hoạt hình tựa gốc Open Season này là bộ phim truyện nhựa 3D đầu tiên được lồng tiếng phân vai và ghép nhạc tại Việt Nam với tiêu chuẩn của hãng phim Hollywood, Sony Pictures.

Đây là một câu chuyện cảm động về tình bạn giữa chú gấu mập ú Boog và hươu còm nhom Elliot. Từ những chiến hữu bất đắc dĩ, họ trở thành đôi bạn thân thiết. Quen sống trong vòng tay con người và bỡ ngỡ trước rừng xanh nhưng gấu Boog đã nhanh chóng trưởng thành và lãnh đạo đội quân thú dạy cho đám thợ săn một bài học nhớ đời.

Phần ghép nhạc Việt trong Open Season công phu với lời bài hát của nhạc sỹ Huy Tuấn và do ca sỹ Tùng Dương trình bày. Phim có sự tham gia lồng tiếng của dàn diễn viên được ái mộ như Thiên Bảo (Boog), Lê Hoàng (Elliot) Thế Phương (Shaw), Thanh Thảo (Giselle), Trung Châu (Sheriff)...

Phía sau hàng rào (Thể loại: Hoạt hình)

Một cảnh trong phim. Ảnh: Megastar.

Chú chồn RJ đột nhập kho thức ăn dự trữ của gấu Vincent và hậu đậu làm gấu ta tỉnh giấc, chiếc xe đầy ắp thức ăn ngon bị phá hủy tan tành. Chồn bị gấu tóm gọn và bắt lấy công chuộc tội bằng cách trong một tuần phải đền cả xe lẫn thức ăn. RJ nhanh chóng phát hiện ra bên kia khu rừng, phía sau hàng rào cao ngất có đầy ắp thức ăn hấp dẫn của con người như bim bim, pizza, bánh rán, thay vì cỏ cây hoa lá. Để thực hiện "Điệp vụ bất khả thi" trên trong vòng một tuần, chồn đã lôi kéo đồng đội, gồm sóc rùa... vào cuộc. Tuy nhiên, cả bọn lần lượt bị bắt lại và chỉ có RJ chạy thoát. Liệu chồn RJ với biệt danh "không cần gia đình" có thể làm ngơ để được yên thân hay tìm mọi cách giải nguy cho bè bạn?

Bộ phim khiến gần gũi với trẻ nhỏ bởi các nhân vật ngộ nghĩnh hồn nhiên như gấu, nhím, chồn, rùa... có lối suy nghĩ, hành động như trẻ nhỏ và khiến khán giả các lứa tuổi đều bật cười sảng khoái. Phim có tựa gốc Over The Hedge có sự tham gia lồng tiếng của Bruce Willis (chồn RJ), Garry Shandling (rùa Verne), Steve Carell (sóc Harmmy) và Wanda Sykes (chồn hôi Stella). Hai bố con nhà Ozzie và Healther (do William Shatner và nữ ca sĩ nhạc Rock Avril Lavigne lồng tiếng) được hai nghệ sĩ thực thụ trong việc giả chết. Tài năng của họ được phát huy tối đa khi gặp các tình huống nguy hiểm khi đột nhập vào thế giới con người.

