Kỷ lục thế giới mới về tốc độ nhắn tin điện thoại

Ben Cook đang tham gia cuộc thi của Nuance. Ảnh: AP.

"Tôi thật kém cỏi khi bị khuất phục như thế này", chàng trai 18 tuổi người Provo, Utah cho hay.

Công nghệ nhận dạng giọng nói đã xuất hiện từ lâu nhưng hoạt động không ổn định và tỷ lệ chính xác tương đối thấp. Công ty truyền thông Nuance (Mỹ) đã thuê Cook đua cùng phần mềm của họ sau khi anh giành được 1.000 USD trong cuộc thi SMS do hãng điện thoại Cricket tổ chức. Nuance muốn chứng tỏ chương trình mới hoàn toàn có thể thay thế việc nhắn tin bằng tay, đồng thời hy vọng các nhà cung cấp dịch vụ không dây trên thế giới sẽ triển khai phần mềm vào năm sau.

Hai nhân viên khác của Nuance cũng tham gia, trong đó một người dùng điện thoại được trang bị phần mềm đoán chữ thông minh và một người sử dụng thiết bị BlackBerry với bàn phím Qwerty. Trong 3 vòng đấu với độ khó tăng dần về chính tả, ngữ pháp và quy tắc viết hoa, cả hai đều không theo kịp màn nhắn tin thủ công của Cook dù đôi khi anh phải nhấn phím 3 - 4 lần mới tìm được ký tự mình cần.

Với SMS: "I'm on my way. I'll be there in 30 minutes" (Tôi đang trên đường. Tôi sẽ có mặt trong 30 phút nữa), nhân viên dùng phần mềm đoán text phải loay hoay mất 1 phút còn với BlackBerry là 29 giây. Trong khi đó, Cook chỉ cần 16 giây nhưng phần mềm nhận dạng giọng nói đã kết thúc cuộc thi từ trước đó 8 giây.

Tin nhắn thứ ba là SMS từng đưa Cook trở thành nhà vô địch: "The razor toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygo centrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human" (Cá piranha răng nhọn, thuộc họ Serrasalmus và Pygocentrus, là loài cá nước ngọt hung dữ nhất thế giới. Nhưng trên thực tế nó hiếm khi tấn công con người).

Cook hoàn thành sau 48 giây, chậm 6 giây so với kỷ lục anh đã lập trước đó (42 giây) còn chương trình của Nuance mất 16 giây. Năm ngoái, Kimberly Yeo, sinh viên kinh tế người Singapore, đã soạn tin nhắn này trong 43,24 giây.

T.N. (theo AP)