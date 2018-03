Petrosetco sẽ phân phối điện thoại Samsung trong thời gian tới Ảnh: Quốc Huy.

Giấy mời cho giới truyền thông tham gia buổi ký kết giữa hai hãng bắt đầu được Samsung gửi đi từ hôm nay. Hãng điện tử Hàn Quốc và Petrosetco vẫn giữ kín các chi tiết về việc phân phối điện thoại di động tại Việt Nam.

Tin đồn về việc Petrosetco "chia tay" Nokia để bán điện thoại Samsung xuất hiện trong giới bán lẻ khoảng một tháng trở lại đây. Hai tuần trước, nhà sản xuất Phần Lan đã công bố việc dừng hợp tác và chia sẻ thị phần cho FPT và Lucky.

Tuy nhiên, trên website của mình, Petrosetco cho biết thông tin trên là không chính xác. Công ty này cho biết, PSD (công ty con của Petrosetco), vẫn còn hợp đồng phân phối điện thoại Nokia tới 31/12/2012. Đại diện của Petrosetco từ chối bình luận về việc Nokia "ra tay" trước trong cuộc "ly hôn" hai hãng này.

Đại diện một hệ thống bán lẻ tại TP HCM xin giấu tên cho rằng, Samsung có thể là nhân tố lôi kéo Petrosetco. Hãng điện tử Hàn Quốc hiện đang có các kênh phân phối ở tỉnh nhỏ và các đại lý lớn trực tiếp như Mai Nguyên, Thế Giới Di Động, Viễn Thông A... Trong khi các hệ thống lớn đang vận hành tốt, khi kênh phân phối ở tỉnh chưa thật sự mạnh.

Samsung muốn xây dựng tốt việc đưa điện thoại của mình về cho các đại lý ở tỉnh. Do vậy, họ muốn tìm một thương hiệu đủ tầm, đủ tiền và có chính sách nhất quán trong việc tiếp cận và ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ địa phương.

Theo ông Mai Triều Nguyên, Samsung đã cho thấy sự đi lên của mình tại nhiều quốc gia với vị trí số một. Tuy nhiên, tại Việt Nam, doanh số di động của hãng này vẫn đứng số hai: "Sản phẩm và chiến lược marketing của Samsung hiện đã rất mạnh, do đó, việc tìm kiếm một nhà phân phối để thay đổi các kênh bán lẻ ở thị trường tỉnh là điều hãng này có thể dự tính".

Ngoài ra, Nokia cũng có một quy định "bất thành văn" là nhà phân phối của họ không được "đa mang" thêm hãng khác. Do đó, khi Petrosetco muốn phân phối Sony Ericsson (nay là Sony), họ phải lập công ty con có tên là Smartcom. Các kênh bán lẻ tại TP HCM cho rằng, việc kết hợp với Samsung, khiến Petrosetco khó xử. Do vậy, họ phải lựa chọn một trong hai tên tuổi. Samsung có thể được chọn do việc đi lên của hãng này trong thời gian gần đây.

Quốc Huy