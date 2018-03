Theo CNN, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ vừa ra lệnh triệu hồi một loại case (ốp lưng) cho smartphone gây dị ứng cho người dùng được sản xuất bởi một công ty Trung Quốc có tên MixBin Electronics. Số lượng thu hồi lên đến 270.000 chiếc.

Một người dùng bị bỏng ở đùi do dùng ốp lưng kim tuyến có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo mô tả, đây là loại ốp lưng bằng nhựa có 2 lớp, ở giữa dung dịch chất lỏng (chưa rõ là gì) và kim tuyến khá đẹp. Sản phẩm được bày bán khá nhiều ở Mỹ, Canada, Mexico, Trung Quốc... được các thương hiệu nổi tiếng như Nordstrom Rack, Tory Burch hay Victoria’s Secret phân phối. Tại Việt Nam, loại ốp lưng này cũng có nhiều ở tại các cửa hàng phụ kiện và bán trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử.

Ốp lưng này ở trạng thái bình thường không gây hại cho người dùng, nhưng khi chất lỏng này bị rò rỉ (do nứt vỡ) và tiếp xúc với da người thì có thể khiến nạn nhân ngứa ngáy khó chịu, gây dị ứng, thậm chí là bỏng cục bộ. Hiện đã có 24 trường hợp được ghi nhận bị bỏng và phồng rộp do loại ốp lưng này gây ra, 9 trong số đó tại Mỹ. Đã có trường hợp bị sẹo vĩnh viễn do bỏng hóa chất, cũng có trường hợp bị ngứa, thậm chí là sưng vùng cổ, ngực, chân...

Theo đại diện của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ, người dùng tốt nhất không nên sử dụng loại ốp lưng này. Nếu đang sử dụng, hãy gỡ ngay ra khỏi điện thoại và vứt đi để tránh sự cố đáng tiếc về sau.

Bảo Lâm