Mju 700 - bất chấp thời tiết / Olympus ra 4 máy ảnh chịu thời tiết

Ống kính chính hãng, độ zoom quang lên đến 5x. Ảnh: Dpreview

Mju 750 là dòng máy ảnh ngắm-chụp được tích hợp nhiều công nghệ như Dual Image Stabilization, Bright Capture Technology và TruePic TURBO. Bộ xử lý hình ảnh TruePic TURBO Image Processor không chỉ tăng chất lượng ảnh mà còn tăng tốc độ khởi động, chụp và xem.

Olympus cũng đã tích hợp công nghệ ống kính mới để Mju 750 đạt mức 5x (tương đương 36-180 mm) dù chiều dày thân máy chưa đến 25 mm, nhờ những công nghệ cải tiến riêng cho từng bộ phận quang học thành phần. Ống kính vươn ra ngoài khi mở máy và tự động thu vào, bảo vệ bằng màn chắn tự động khi tắt. Máy không có ống ngắm quang mà chỉ có HyperCrystal LCD 2,5" độ phân giải 215.000 pixel và góc nhìn 160 độ.



Hệ thống nút điều khiển của Mju 750 được thiết kế khá "chi tiết" và vẫn nằm gọn trong vùng điều khiển của ngón cái. Mặt trên có 3 nút nguồn, chụp và chống rung. Mặt sau, ngoài nút zoom và hiện chỉ mục trên cùng máy có vòng điều khiển cho xem, chụp tự động, cảnh tối ưu, hướng dẫn và quay phim. Những nút điều khiển khác được thiết kế thành một "ma trận" 3x3 rất tiện cho việc tinh chỉnh thông số và điều khiển trực tiếp như trình đơn (Menu) in trực tiếp DPOF... Nút 4 chiều cho phép chỉnh nhanh Macro, Flash, tự chụp và bù sáng.



Chế độ tối ưu (Scene mode) cho phép chụp từ trong bảo tàng đến ngoài bờ biển hay cảnh tuyết nhưng với chụp dưới nước thì bạn phải mua thêm bộ "giáp" riêng.



Mju 750 đặc biệt ổn định và chắc chắn về "bắt chết" ảnh nhờ sự kết hợp giữa công nghệ chống rung dịch cảm biến (CCD-shift Image Stabilization) và hệ thống ổn định ảnh số (Digital Image Stabilization). Hệ thống chống rung kiểu dịch cảm biến ghi nhận sự chuyển động của máy ảnh và điều chỉnh bộ cảm biến CCD để ánh sáng luôn ở tâm của cảm biến. Còn Digital Image Stabilization tăng cường độ nhạy ISO (lên đến 1600) và tốc độ chụp. Bạn chỉ cần nhấn nút Image Stabilization (IS) để tắt hay bật tính năng này.



Máy còn có tính năng Help Guide ngay trên vòng điều khiển để giải thích dễ hiểu các tính năng, chế độ chụp và bạn chỉ cần một nhấn để đưa máy về chế độ được chọn.



Đúng truyền thống của Mju, bạn có thể mang chiếc máy hình nêm, toàn thân bằng kim loại này đi bất kỳ đâu trong bất kỳ thời tiết nào nhờ khả năng "phòng thủ” chặt chống sự xâm nhập của bụi, nước...

Phiên bản màu bạc, màn hình 2,5" sáng nét và cho góc nhìn rộng. Ảnh: Dpreview

Với 27 chế độ chụp (23 được tối ưu sẵn) bạn có thể yên tâm về mọi tình huống kể cả chụp những đối tượng di động. Bạn còn có thể chụp liên tục với chế độ chụp ở độ phân giải cao nhất (SHQ) 3 ảnh liên tục hay hoặc Hi-Speed Continuous nhanh hơn (máy chuyển về độ phân giải 2.048 x 1.536, SQ1).



Trong chế độ toàn cảnh (panorama) bạn có thể dễ dàng chụp đến 10 khung hình (phải dùng thẻ xD của Olympus) và ráp thành 1 bằng phần mềm Camedia Master bán kèm.



Ảnh ngoài trời bén, độ sâu tốt và màu sắc trung thực; đặc biệt ảnh chân dung có màu da thực. Anh trong nhà tốt nhưng có hiện tượng hạt ở những vùng biên. Đèn flash làm việc tốt trong khoảng hơn 3m. Ảnh Macro (20cm) và nhất là Super Macro (3cm) rất ấn tượng nhất là với ánh sáng trời. Máy tự động cấm đèn flash nên một số ảnh trong nhà có hạt nếu phóng to. Chế độ xem hình có thể thu nhỏ để hiện 4/9/16/25 ảnh; phóng to ảnh đến 10 lần để kiểm tra chi tiết



Trong trình đơn còn có các tính năng "tút" ảnh cơ bản như chuyển thành ảnh trắng-đen, giả cổ, tạo khung, làm lịch, chỉnh mắt đỏ (Red-Eye Fix), thu nhỏ dung lượng v.v...

Công nghệ Bright Capture cho phép chụp/xem ảnh chất lượng trong điều kiện ánh sáng yếu và tỏ ra hiệu quả với những ảnh trong nhà, chụp đêm hay muốn bắt đứng hình; một phần nhờ độ nhạy đến ISO 1600.

Quay phim 640 x 480, 320 x 240 hay 160 x 120, 15 hình/giây, có âm thanh và dung lượng chỉ phụ thuộc bộ nhớ cho hình ảnh khá tốt và âm thanh nhạy; bạn không zoom được trong khi quay.

Do thanh mảnh nên cổng USB được dùng cho cả sạc pin (mua cáp riêng), xuất A/V, xuất dữ liệu hay kết nối trực tiếp máy in PictBridge.



Máy dùng pin Li-ion LI-42B 3.7V 740mAh, trong thử nghiệm vượt qua hơn 200 ảnh nhưng vẫn chưa báo hết pin. Thanh mảnh, khá mạnh và an toàn, Mju750 là chọn lựa "quyến rũ” đối với dân hi-tech. Giá 7.718.000 đồng, bảo hành 12 tháng.

(Theo TGVT)