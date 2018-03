LG Cinema 3D là TV đầu tiên trên thế giới được chứng nhận loại bỏ hiện tượng nháy hình nên giảm đáng kể cảm giác đau đầu hay chóng mặt có thể xảy ra khi xem nội dung 3D. Công nghệ Cinema 3D sử dụng cặp kính 3D rất nhẹ (chỉ 16 gram), không cần sạc pin nên loại bỏ hoàn toàn sóng nhiễu điện từ.

Cinema 3D là dòng TV 3D đầu tiên tại VN sử dụng công nghệ thụ động với kính phân cực.

Ở kính màn trập chủ động của TV 3D công nghệ cũ, kính sẽ lọc và cung cấp hình ảnh theo kiểu đóng - mở. Nếu mắt phải được cung cấp hình ảnh thì mắt trái sẽ không nhận được và ngược lại. Sự đóng - mở liên tục của hình ảnh được cung cấp tới 2 mắt này (trong một khoảng thời gian rất nhỏ) sẽ được đồng bộ hoá và tạo ra ảo giác về 3D. Nhược điểm của công nghệ cũ là kính to, nặng, khó thiết kế (do chứa chất lỏng tinh thể pha lê) và phải được cung cấp năng lượng (qua sạc điện, pin thường xuyên) cũng như góc xem rất hẹp.

Với công nghệ "thụ động" và kính phân cực, khi đeo kính lên, mỗi mắt chỉ nhìn được hình ảnh từ một góc độ, và tại cùng một thời điểm cả hai mắt sẽ tự tổng hợp tạo nên ảo giác 3D. Điều này cũng giống như khi quay phim 3D, hai máy quay quay cùng một hình ảnh từ 2 góc độ, nên khi đeo kính phân cực, nếu lần lượt bịt mỗi mắt thì mắt còn lại cũng chỉ xem được hình ảnh 2D từ một góc độ mà thôi. Bỏ tay ra thì 2 mắt mới tổng hợp được hình ảnh 3D. Đây cũng là công nghệ 3D đang được chiếu ở ngoài rạp màn ảnh rộng. Ưu điểm là kính nhẹ, thoải mái, góc nhìn rộng và không bị giới hạn bởi năng lượng như kính màn trập.

Ngày 22/5 tới, Số Hóa và công ty điện tử LG tổ chức buổi offline trải nghiệm TV 3D LG LW6500 tại cafe My Way 60 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Chương trình sẽ có các đoạn phim 3D hành động, clip ca nhạc hay video phong cảnh để cảm nhận chất lượng của dòng TV 3D thụ động đầu tiên tại Việt Nam. 10 phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho độc giả tham gia chương trình offline và một đầu DVD trị giá 750.000 đồng dành cho người tham gia may mắn trong phần bốc thăm trúng thưởng.

Sẽ có 15 vé mời (cho hai người) và voucher nước uống miễn phí cho các độc giả gửi email đăng ký tham gia sớm.

Dưới đây là một số câu hỏi tìm hiểu về TV 3D Cinema và kính phân cực. Độc giả trả lời đúng và nhanh nhất cả 3 câu hỏi này, sẽ nhận được phần thưởng là kính râm thời trang kiêm 3D của hãng Alain Mikli (Pháp), giá 40 USD một chiếc.

1. Dòng TV LG Cinema 3D mới ra mắt ở Việt Nam có bao nhiêu model?

a. Chỉ có một dòng LW6500.

b. Có 2 dòng: LW6500 và LW5700.

c. Có 3 dòng: LW6500, LW5700 và LW4500.

2. Ưu điểm của TV LG Cinema 3D là:

a. Góc rộng và vị trí xem đa diện.

b. Góc rộng, nhưng phải ngồi ở tư thế thẳng đứng 90 độ mới xem được hình ảnh 3D.

c. Có thể xem 3D ở mọi tư thế, nhưng phải ngồi chính giữa màn hình.

3. Sự khác nhau ở các dòng TV Cinema 3D LW6500 và LW5700 là:

a. LW6500 duyệt web được còn LW5700 thì không.

b. Tần số quét của LW6500 là 200Hz còn ở LW5700 là 100Hz.

c. LW6500 là TV 3D còn LW5700 là TV 2D.

Câu trả lời xin gửi về webmaster@sohoa.net.

Linh Chi