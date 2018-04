Ngày 17/4, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố không cho phép các công ty nước này xuất khẩu hàng hóa bị cấm trực tiếp cho ZTE hoặc thông qua một nước khác. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, hãng điện tử Trung Quốc đã không tuân thủ thỏa thuận với chính phủ Mỹ khi xuất khẩu trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ sang Iran.

Ảnh: BGR.

Nhưng Mỹ không phải là nước duy nhất coi ZTE là mối nguy. Theo The Guardian, mới đây, Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) đã đưa ra cảnh báo các thiết bị của công ty này có thể đe dọa đến nhà nước. "Rủi ro an ninh phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ ZTE trong hạ tầng viễn thông hiện tại của nước Anh là không thể tránh khỏi", NCSC cho biết.

NCSC cũng cho rằng bên cạnh ZTE, hạ tầng viễn thông Anh còn chứa "một số lượng đáng kể" sản phẩm của Huawei. Cơ quan này nhấn mạnh, nếu càng xuất hiện càng nhiều thiết bị từ Trung Quốc sẽ khiến "các giải pháp phòng chống hiện tại không có hiệu quả".

Theo Reuters, không chỉ đối mặt với nguy cơ cấm thiết bị viễn thông, chip... tại Mỹ, ZTE có thể sẽ không bán được điện thoại do Google ngừng cấp phép hệ điều hành Android. Các model smartphone hiện tại cũng không được cập nhật bản vá bảo mật hàng tháng.

Trong khi đó, ZTE cho rằng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ là "không công bằng" và lo ngại sẽ ảnh hưởng đến cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cũng đứng ra bảo vệ và yêu cầu phía Mỹ nên xem xét "nương tay" cho ZTE.

Bảo Lâm