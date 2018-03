HP nâng 'tầm' cho máy ảnh trên di động / Sẽ có một cuộc cách mạng lớn trong thế giới ĐTDĐ / Những chuyện vui buồn quanh cái 'alô'

Banner quảng cáo điện thoại của Nokia. Ảnh: AFP.

Nokia, hãng điện thoại đến từ Phần Lan, vẫn giữ vững ngôi vị dẫn đầu thị trường điện thoại thế giới của mình với thị phần 35,1%, tăng 3,4 so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là hãng điện thoại của Mỹ, Motorola. Thị phần của hãng này cũng tăng thêm 1,9% so với thời gian này năm ngoái, lên 20,6%. Samsung vẫn đứng thứ 3, tuy nhiên, hãng này không phát triển như năm ngoái vì số lượng bán ra giảm 0,3% so với một năm về trước.

Nhìn chung, doanh thu bán của điện thoại di động toàn thế giới tăng thêm 21,5% lên con số 251 triệu máy trong quý vừa rồi. Công ty nghiên cứu Gartner dự đoán, cuối năm nay, tổng số máy bán được trong năm sẽ là 986 triệu.

Khu vực mua bán thiết bị sầm uất là châu Á - Thái Bình Dương với 80,8 triệu máy, tăng thêm 54,7%. Phát triển mạnh nhất là các nước đang phát triển như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Đức Thanh (theo AFP)