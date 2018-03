Hai năm nữa Nokia ra điện thoại WiMax / Nokia đắt hàng smart phone / Điện thoại Nokia 8800 giá 23.000 USD

Nokia phát triển điện thoại ở mọi phân khúc thị trường. Ảnh: Digineff.

Một lý do làm Nokia bán tốt nhưng lợi nhuận giảm là hãng này bán được nhiều điện thoại giá rẻ và điện thoại tầm trung hơn những quý trước đó. Một nhân viên kinh doanh của Nokia cho biết, điện thoại tầm giá 63 USD (khoảng một triệu đồng) chiếm 40% doanh số bán của quý III. Cũng do đó mà điện thoại khoảng 117 USD đã giảm doanh số 8,8%.

Từ đầu năm tới đây, Nokia đã xuất 13,3 triệu máy cầm tay sang Trung Đông và châu Phi, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại châu Á, hãng điện thoại Phần Lan đã tăng doanh số lên 20,9 triệu máy, tăng 65,9% so với một năm về trước, trong đó, riêng Trung Quốc bán được 13,8 triệu điện thoại hiệu này, tăng 62,4% so với năm 2005. Hiện tại, những thị trường trọng điểm của Nokia vẫn là Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Trung Đông và châu Phi.

Thiết bị cầm tay của hãng Phần Lan cũng được ưa chuộng tại châu Âu, nhưng lại không bán được tại Mỹ. Tại đất nước của Coca-cola và hamburger, Motorola chiếm ưu thế. Hãng này cũng tăng thị phần toàn cầu lên 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Motorola “thắng” nhờ điện thoại giá rẻ và điện thoại CDMA, trong khi Nokia chưa thành công ở mảng viễn thông này.

Thời gian tới, Nokia sẽ tiếp tục phát triển thêm 19 mẫu máy mới thuộc dòng low-end và high-end đa phương tiện.

Đức Thanh (theo Investor's Business Daily)