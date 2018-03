Thêm hình ảnh về N95 / Nokia N92 đến Việt Nam trong 2 tuần tới

Nokia N95 trượt kiểu mới. Ảnh: Trustedreview.

Nokia N95 được thiết kế hai đầu trượt, ngoài ra, điện thoại còn mang máy ảnh 5 Megapixel, phầm mềm chơi nhạc kỹ thuật số và chỉ đường. Ý tưởng trượt hai chiều là để chuyển đổi từ chế độ này sang chế độ khác một cách dễ dàng.

Với phần mềm chỉ đường và bản đồ tích hợp, người dùng sẽ dễ dàng khám phá 100 quốc gia và 15 triệu điểm đáng chú ý. Cách sử dụng đơn giản, để biết một điểm nào đó là cái gì và phục vụ nội dung gì thì bạn phải định vị địa điểm đang đứng, máy sẽ hiện ra các nhà hàng, rạp chiếu phim có trong khu vực, kiểm tra nội dung có trong đó và giờ mở cửa, thế là xong.

Máy ảnh 5 “chấm” là một cuộc cách mạng trong các máy ảnh của Nokia. Hỗ trợ cho camera là thấu kính quang học Carl Zeiss, thuận lợi cho việc quay và xem các video chất lượng trên màn hình. Các hình ảnh và video cũng có thể được gửi bằng email hoặc tải lên blog tương thích hoặc website ảnh. Màn hình 16 triệu màu QVGA 2,6 inch, đồ họa 3D và giao diện trực giác dành cho người sử dụng giúp dễ dàng tương tác với mọi tính năng và dịch vụ được cung cấp trên thiết bị sáng tạo này.

Mỗi năm, Popular Science lại xem xét hàng ngàn sản phẩm gửi tới để tìm ra những sản phẩm và công nghệ mang tính đột phá thể hiện một bước tiến quan trọng trong về kiểu dáng và tính năng. Những sản phẩm giành giải thưởng Best of What's New được công bố trong số báo phát hành tháng 12 tới tại Mỹ. Giải thưởng này được khởi đầu vào năm 1987. Trong năm 2005, các điện thoại Nokia N90 và N91 cũng đã được trao giải.

T.V.