Bản báo cáo tài chính quý III của Nokia cho thấy hãng này đã lỗ 576 triệu euro (khoảng 751,9 triệu USD). Nokia cho biết doanh thu thuần của hãng đạt 7,2 tỷ euro (khoảng 9,44 tỷ USD) trong 3 tháng cuối năm, ít hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái là 8,9 tỷ euro (khoảng 11,7 tỷ USD).

Lumia 920 và 820 được Nokia đặt nhiều hy vọng. Ảnh: Phone Arena.

Nguyên nhân khiến cho doanh thu của Nokia giảm chủ yếu là do mảng smartphone. Cụ thể, hãng Phần Lan cho biết họ chỉ bán được 6,3 triệu smartphone trong thời gian này, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số các thiết bị không phải smartphone của Nokia trong quý III cũng giảm 15% so với cùng kỳ năm 2011, chỉ còn 76,6 triệu máy.