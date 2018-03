William Ding (39 tuổi, tài sản 2,6 tỷ USD) thiết lập cổng Internet Netease năm 1997 và dẫn dắt công ty trở thành một trong những hãng game online lớn nhất thế giới. Phối hợp với Blizzard Entertainment (Mỹ), Netease phát hành bản World of Warcraft: Wrath of the Lich King ở Trung Quốc vào tháng 8/2010.